Antin Infrastructure Partners flambe lors de ses premiers pas en Bourse

(AOF) - L'action Antin Infrastructure Partners bondit de 25% à 30 euros après quelques minutes de cotation. Le prix de l'offre avait été fixé à 24 euros par action, soit une capitalisation boursière d'environ 4,1 milliards d'euros pour la société de capital-investissement, spécialisée dans les infrastructures. Il s'agit de la plus importante IPO en 2021 sur Euronext à Paris. Le montant des fonds levés par l'émission d'actions nouvelles s'élève à environ 350 millions d'euros sur la taille initiale de l'offre.

A ce montant s'ajoute 200 millions d'euros d'actions cédées par les actionnaires cédants. Le montant total de l'opération s'élève à environ 550 millions d'euros et ce dernier pourra être porté à environ 632,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par la société et les actionnaires cédants.

Le flottant représentera environ 13,2% du capital social d'Antin post-offre et pourra être porté à environ 15% du capital social d'Antin, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

L'introduction en Bourse vise à accélérer la stratégie de croissance d'Antin dans " une classe d'actifs essentielle et en pleine expansion ", à développer ses stratégies actuelles et futures, à renforcer la marque d'Antin, à obtenir une plus grande flexibilité stratégique et à permettre à Antin de continuer d'investir en carried interest et en co-investissements dans ses futurs séries de fonds (Flagship, Mid Cap et NextGen).

