Antin Infrastructure Partners devient actionnaire majoritaire d’Origis Energy

(AOF) - Antin Infrastructure Partners a annoncé avoir signé un accord pour acquérir une participation majoritaire dans Origis Energy, une plateforme d'énergie renouvelable de premier plan aux États-Unis. La participation acquise par le spécialiste de l'investissement en infrastructure était détenue par le Président Directeur Général d’Origis Energy, Guy Vanderhaegen, et par Global Atlantic Financial Group. Guy Vanderhaegen continuera à diriger l'entreprise et en conservera une part importante.

Origis Energy développe, construit et exploite des projets solaires et de stockage d'énergie par batterie à grande échelle, ainsi que des projets de production décentralisés. Fondée en 2008, Origis Energy a réalisé 130 projets solaires et de stockage à date.

Origis Energy détient l'un des plus importants pipelines de développement de projets aux Etats Unis sécurisés d'ores et déjà par des contrats de vente d'électricité.

Antin apportera des ressources et capitaux à l'entreprise pour lui permettre de construire ces projets, et de les exploiter pour son compte propre. Ce pipeline confère à Origis Energy et à Antin une excellente visibilité sur la croissance au cours des prochaines années. L‘entreprise poursuivra aussi son expansion en assurant le développement de projets plus long-terme, continuera à croître son activité de services d'exploitation et de maintenance et renforcera sa position d'acteur clé de la transition énergétique.

Cette transaction, réalisée par le Fonds IV d'Antin, doté de 6,5 milliards d'euros, constitue le troisième investissement d'Antin sur le marché américain. Antin continue ainsi de renforcer sa présence dans les infrastructures nord-américaines après l'ouverture de son bureau de New York en 2019.

