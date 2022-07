Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin Infrastructure: investissement dans RAW Charging information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners annonce avoir acquis une participation majoritaire dans RAW Charging, société installant et détenant des points de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques sur des sites attractifs au Royaume Uni.



En expansion rapide avec l'aide de partenaires immobiliers, le réseau de RAW Charging vise plus de 1.000 points de recharge opérationnels à fin 2022, et dispose d'un pipeline de plus de 10.000 points à installer sur les trois prochaines années.



Il s'agit du deuxième investissement dans la recharge électrique pour la plateforme NextGen d'Antin, après l'acquisition récente d'une participation de co-contrôle dans Power Dot, 'démontrant encore un fort engagement dans la décarbonisation des transports'.





