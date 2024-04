Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: en repli après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 16:07









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners perd 2% après un point d'activité à fin mars, d'où ressortent des actifs sous gestion (AuM) à 31,4 milliards d'euros, en hausse de 1,3% sur douze mois, dont des AuM payants des management fees en croissance de 4,8% à 20,3 milliards.



Elle ajoute que sa collecte de fonds s'est poursuivie, le Flagship Fund V atteignant des engagements de 9,1 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2024, et que son activité d'investissement est restée soutenue.



'Tous les fonds ont continué à réaliser des performances conformes ou supérieures aux prévisions', précise la société de gestion de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures, qui confirme ses perspectives pour 2024.





