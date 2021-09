Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin : document enregistré en vue de l'IPO information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 10:17









(CercleFinance.com) - Antin, une société de capital-investissement spécialisée dans les infrastructures, a annoncé vendredi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape de son processus d'introduction en Bourse. Ce projet d'entrée en Bourse sur Euronext Paris doit comprendre une augmentation de capital d'environ 350 millions d'euros via l'émission de nouvelles actions, ainsi qu'une cession limitée d'actions existantes par ses cofondateurs. Antin explique que l'opération vise à accélérer sa croissance, à renforcer sa marque et à se donner une plus grande flexibilité stratégique. Créé en 2007 et entièrement détenue par ses associés, Antin Infrastructure Partners emploie aujourd'hui plus de 140 professionnels. La société, qui gère 19,9 milliards d'euros d'actifs, a jusqu'ici réalisé des investissements dans 28 entreprises. La réalisation de son introduction en Bourse reste soumise à l'approbation par l'AMF du prospectus relatif à l'Introduction en Bourse, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.