Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin : croissance de 31% des AUM sur 12 mois information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners revendique des actifs sous gestion (AUM) de 20,3 milliards d'euros au 30 septembre 2021, en croissance de 30,7% sur les douze derniers mois, 'tirée par une forte performance, Fund III-B et le lancement de la stratégie Mid Cap'. Le groupe d'investissement en infrastructures fait part d'investissements totaux de 3,6 milliards d'euros au cours des douze derniers mois en incluant les co-investissements (et de 2,2 milliards en les excluant). Jugeant que ses perspectives d'activité demeurent fortes, Antin s'attend à atteindre ses objectifs financiers annoncés lors de son introduction en Bourse, sur une base sous-jacente et hors effets IFRS du plan d'actions gratuites.

Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris +1.95%