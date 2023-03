Antin crée avec Michelin un groupe de recyclage de pneumatiques

(AOF) - Le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners crée avec Scandinavian Enviro Systems, spécialiste suédois du recyclage, une co-entreprise appelée à devenir « le premier groupe de recyclage de pneumatiques à l’échelle industrielle au monde ». Soutenu par Michelin, ce nouvel acteur européen permettra d' « accélérer la transition vers l'économie circulaire de l'industrie du pneumatique ». La co-entreprise prévoit d'installer plusieurs usines en Europe, permettant de recycler jusqu'à 1 million de tonnes de pneus en fin de vie par an d'ici 2030.

La première usine, située en Suède, devrait être entièrement opérationnelle d'ici 2025.

La co-entreprise s'appuiera sur la technologie exclusive et brevetée d'Enviro en matière d'extraction du noir de carbone et d'huile de pyrolyse à partir de pneus usagés, et sur le leadership de Michelin comme manufacturier de pneus durables. Antin apportera son expertise en matière de développement d'infrastructures durables.

La co-entreprise a conclu un accord d'approvisionnement pluriannuel avec Michelin pour les premières usines, qui prévoit un approvisionnement en noir de carbone régénéré et en huile de pyrolyse issus des pneus.