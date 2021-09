Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin : confirme le succès de son IPO information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:53









(CercleFinance.com) - Antin annonce aujourd'hui l'exercice intégral de l'option de surallocation. L'exercice de l'option de surallocation donnera lieu à l'émission de 2 187 499 actions nouvelles supplémentaires par la société, au prix de l'offre, soit 24 euros par action, pour un montant d'environ 52,5 millions d'euros et à la cession de 1 249 998 actions existantes supplémentaires pour un montant d'environ 30 millions d'euros, par LB Capital et Monsieur Mark Crosbie. En conséquence, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de son Introduction en Bourse s'élèvera à 16 770 832 actions, portant ainsi le montant définitif de l'offre à environ 632,5 millions d'euros (hors offre réservée aux salariés), à l'issue du règlement livraison des actions supplémentaires prévu le 30 septembre 2021.

Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -1.24%