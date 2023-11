Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: clôture finale pour le premier fonds Next Gen information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé jeudi la clôture définitive de son fonds premier fonds Next Gen, qui a atteint comme prévu son objectif de 1,2 milliard d'euros levés.



Le spécialiste de l'investissement dans les infrastructures souligne que ce nouveau fonds a déjà réalisé cinq investissements, notamment dans deux plateformes de recharge de véhicules électriques (Powerdot et RAW Charging).



Le fonds s'est également positionné sur deux acteurs du 'smart grid' (SNRG et PearlX), ainsi que sur une coentreprise de recyclage de pneus, la première du genre, avec Enviro et Michelin.



Pour cette levée de fonds, Antin explique avoir bénéficié du soutien d'investisseurs en provenance d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie et du Moyen-Orient, aussi bien des partenaires existants que des nouveaux arrivants.



Antin rappelle que cette nouvelle série de fonds est destinée à compléter ses deux autres stratégies, 'Flagship' et 'Mid Cap', qui se focalisent elles sur des sociétés d'infrastructures bénéficiant de situations bien établies.





