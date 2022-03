Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Antin: cession de la participation dans Roadchef information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 10:51









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé hier soir la cession de sa participation dans Roadchef, un opérateur d'aires de service autoroutières au Royaume-Uni, à un fonds de la banque australienne Macquarie.



Dans un communiqué, Antin rappelle qu'il avait fait l'acquisition de Roadchef auprès du groupe pétrolier israélien Delek Group en 2014.



Depuis sa prise de contrôle, Roadchef a généré une croissance significative de son activité grâce à la mise en place d'innovations commerciales et à la rénovation de son parc immobilier, souligne la société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures.



Le montant de l'opération, qui devrait être finalisée avant la fin du mois de mars, n'a pas été dévoilé.



Grâce à ses 30 aires d'autoroute au Royaume-Uni, sur lesquelles sont implantées 690 chambres d'hôtel et des enseignes telles que McDonald's, Costa Coffee ou WHSmith, Roadchef accueille plus de 52 millions de clients chaque année.





