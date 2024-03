Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: bénéfice net sous-jacent accru de 61% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners dévoile au titre de 2023 un bénéfice net sous-jacent en croissance de 60,6% à 127,9 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent en progression de 48,2% à 175,5 millions, soit une marge de 62% contre 55% en 2022.



La société de gestion d'investissements spécialisée dans les infrastructures affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 32,1% à 282,9 millions d'euros, les management fees contractualisées à long terme représentant plus de 98% du total.



Un dividende en hausse de 69% à 0,71 euro par action, soit un taux de distribution proche de 100%, sera proposé pour 2023. Concernant 2024, Antin anticipe un EBITDA sous-jacent à un niveau égal ou supérieur à celui de l'année écoulée.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS Euronext Paris -8.35%