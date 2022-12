Antin : acquisition d'une participation majoritaire dans OpticalTel

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners a annoncé ce lundi l'acquisition d'une participation majoritaire dans OpticalTel, un fournisseur de fibre optique à large bande en Floride. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué. OpticalTel est le sixième investissement d'Antin par le biais de son fonds "mid cap", ou capitalisations moyennes. Le fondateur d'OpticalTel, Mario Bustamante, conservera une participation dans la société et restera membre du conseil d'administration

