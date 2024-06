Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: acquisition d'une participation majoritaire dans GTL information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 13:51









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire au sein de GTL Leasing, un groupe américain spécialisé dans la location d'équipements pour le transport et le stockage d'hydrogène.



Dans un communiqué, Antin précise qu'il s'agit du sixième investissement réalisé dans le cadre de la stratégie de son fonds d'investissement NextGen Fund I, du second conclu en Amérique du Nord et du premier dans le secteur en pleine croissance de l'hydrogène.



Pour mémoire, ce fonds avait déjà investi dans les réseaux électriques intelligents (SNRG et PearlX), la recharge de véhicules électriques (Powerdot et RAW Charging) et le recyclage via une co-entreprise avec Enviro Systems et Michelin).



Créé par Michael Koonce en 2013, GTL loue du matériel à des groupes de services aux collectivités ou de transport, des entreprises énergétiques ou des sociétés industrielles d'énergie à partir de sites en Californie et dans l'Oklahoma.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.





