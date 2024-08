Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Antin: accord pour la cession de GSR en Italie information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Antin Infrastructure Partners, ICAMAP et Borletti Group annoncent avoir signé un accord pour vendre Grandi Stazioni Retail (GSR) à DWS et OMERS, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués et qui devrait être finalisée au dernier trimestre 2024.



'Basée à Rome, GSR opère le bail à long terme fournissant les droits exclusifs aux espaces publicitaires et de location commerciale des 14 plus grandes gares italiennes', précise le groupe français d'investissements en infrastructures.



Antin, ICAMAP et Borletti Group ont racheté GSR à Ferrovie dello Stato Italiane et à Eurostazioni en 2016. 'GSR continuera de bénéficier de forts vents favorables, étant donnés les investissements prévus dans les infrastructures ferroviaires en Italie', estime Antin.





Valeurs associées ANTIN INFRA. PARTNERS 12,24 EUR Euronext Paris +1,32%