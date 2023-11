Antibiorésistance: le gouvernement publie une nouvelle feuille de route

(AOF) - A l’occasion de la semaine mondiale de la sensibilité à la résistance aux antimicrobiens 2023, le gouvernement publie une nouvelle feuille de route interministérielle à 10 ans "Prévention et réduction de l’antibiorésistance et lutte contre la résistance aux antimicrobiens". Les cinq axes identifiés dans ce document se déclinent en 17 objectifs stratégiques dont la traduction opérationnelle fera l’objet d’une concertation dans les prochaines semaines

Il s'agira notamment "d'engager chacun des acteurs et développer une stratégie pérenne de sensibilisation, formation, communication". Il faudra aussi mobiliser la recherche pour une meilleure compréhension des mécanismes, et renforcer la coordination des outils de surveillance intégrée. L'exécutif veut préserver l'arsenal des produits existants, optimiser son utilisation et développer des innovations".

Le gouvernement souligne que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) identifie la résistance aux antimicrobiens comme l'une des dix plus grandes menaces pour la santé publique à l'échelle globale. Cette résistance inclut celle des champignons aux antifongiques, des virus aux antiviraux et des parasites aux antiparasitaires, mais c'est surtout la résistance des bactéries aux antibiotiques (antibiorésistance) qui représente la menace majeure. Souvent qualifiée de "pandémie silencieuse", elle est juge responsable de quelque 5 millions de décès dans le monde annuellement.

