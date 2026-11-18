Anthropic: Wall Street se prépare à une IPO frénétique malgré la pression sur les valeurs de l'IA

Le logo d'Anthropic

NEW YORK, 18 novembre (Reuters) - Alors que l'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic promet une lutte acharnée entre investisseurs fortunés ‌et acheteurs particuliers, Wall Street multiplie les lancements de produits liés au titre de la société d'intelligence artificielle (IA) à l'origine des modèles Claude.

Malgré la baisse des valeurs liées à l'IA ces ​dernières semaines, aggravée par un récent scandale chez Nvidia, l'IPO d'Anthropic continue d'enthousiasmer les investisseurs avant son lancement jeudi.

L'opération devrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1.400 milliards de dollars (1.274,12 milliards d'euros), mais l'IPO record de SpaceX en juin a mis la barre haut en matière d'introductions en Bourse.

"À en juger par le nombre de personnes qui interagissent avec nous, nous posent des questions ​à ce sujet et remplissent des formulaires, cela pourrait être encore plus gros que SpaceX", anticipe Will Rhind, fondateur de GraniteShares, qui prévoit de lancer la semaine prochaine un fonds négocié en Bourse Anthropic haussier ainsi qu'un produit baissier.

Une IPO réussie ​pourrait relancer la confiance dans les autres valeurs de l'IA, dont celles des géants qui ⁠ont propulsé les marchés actions à des records sur fond de rallye technologique, alors que les investisseurs se détournent du secteur sur fond d'inquiétudes quant aux investissements ‌nécessaires et aux perspectives de bénéfice.

"Tout dépendra des perspectives haussières ou baissières concernant l'IA", estime Will Rhind. "Les partisans de l'IA ne se laisseront pas décourager par cette volatilité du marché en général", ajoute-t-il.

Vanda Research, qui suit l'activité de négociation au détail, s'attend à ce qu'Anthropic attire environ 250 millions ​de dollars d'achats nets au détail, sur la base d'une analyse ‌de l'activité les jours de cotation et du volume des contrats à terme perpétuels pré-IPO de la société négociés sur Hyperliquid.

Un ⁠tel niveau doublerait le record de 118 millions de dollars d'achats au détail lors de l'IPO de SpaceX.

Selon Karl Cheong, responsable des ETF chez Ninepoint Partners à Toronto, la chute du bitcoin et d'autres cryptomonnaies traduit le souhait des investisseurs particuliers de lever des fonds pour investir dans Anthropic.

"Ce sera le premier modèle frontière auquel les investisseurs particuliers pourront facilement accéder ⁠sur un marché public", affirme Karl Cheong.

Ninepoint ‌prévoit de lancer un ETF destiné aux investisseurs canadiens qui combinerait une exposition à effet de levier à Anthropic avec une stratégie d'achat d'options ⁠couvertes générant des revenus.

CLIENTS FORTUNÉS, DIFFUSIONS EN DIRECT, PRODUITS DÉRIVÉS

Les banques ont également prévu des événements ciblés.

Goldman Sachs a organisé mardi un événement de lancement pour ses clients fortunés, auquel ont ‌assisté le président de la banque, John Waldron, ainsi que le directeur financier d'Anthropic, Krishna Rao, et sa cofondatrice et présidente, Daniela Amodei, selon une source ⁠proche du dossier.

JPMorgan prévoit de retransmettre en direct l'IPO à ses clients et a préparé des produits dérivés tels que ⁠des t-shirts et des housses d'ordinateur portable, selon ‌une autre source proche du dossier.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, et son équipe étaient présents dans les bureaux de la banque toute la journée de vendredi pour rencontrer des investisseurs, ​a précisé cette même source.

Anthropic a refusé de commenter ces deux événements.

La tendance ne fait cependant pas ‌l'unanimité et Ben Preston, basé à Londres et responsable d'Orbis Global Equity Strategy, un fonds d'investissement long-only spécialisé dans la sélection de titres et qui compte également une base d'investisseurs particuliers, ne prévoit pas que ​le fonds achète des actions Anthropic lors de l'IPO.

"Si on arrive à une valeur d’IPO, quelle qu'elle soit - 1.500 milliards dollars – c’est une valorisation très chère à payer pour une entreprise qui n’a pas encore fait ses preuves", estime Ben Preston.

Bien que les utilisateurs de StockTwits attribuent à l'IPO une note "extrêmement positive" de 85 sur 100 dans un sondage réalisé ⁠sur le site, 67% des plus de 18.000 membres ayant répondu déclarent ne pas prévoir d'acheter de titres Anthropic lors de l'introduction. Seuls 20% disent qu'ils en achèteront, tandis que 13% affirment préférer attendre de voir le prix.

Sur les réseaux sociaux, certains se montrent sceptiques quant au prix potentiel de l'IPO. D'autres affirment qu'il est plus difficile pour les investisseurs particuliers d'acquérir des actions Anthropic avant leur introduction en Bourse que des actions SpaceX en amont de l'IPO en juin.

Depuis son introduction en Bourse, SpaceX a connu des fortunes diverses : l’action, cotée à 135 dollars, a grimpé à 150 dollars, puis brièvement jusqu’à 225 dollars, avant de chuter à 104 dollars. Elle se négocie actuellement autour de 142 dollars.

(Suzanne McGee; avec la contribution de Nupur Anand, Saeed ​Azhar, Vidya Ranganathan et Amy-Jo Crowley; version française Augustin Turpin)