Anthropic vise une valorisation de 1.400 milliards de dollars lors de son IPO, un test de l'engouement de Wall Street pour l'IA

L'introduction en bourse spectaculaire d'Anthropic devrait valoriser la société à hauteur de 1 400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs dans un contexte de récent refroidissement de l'engouement des investisseurs pour l'IA, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom qu'elle a contribué à déclencher.

Le laboratoire d'IA , surtout connu pour son chatbot Claude, et certains de ses investisseurs visent à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars en vendant 825 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, au prix maximal de 78 dollars par action.

Anthropic lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d'investisseurs de référence tels que Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

La société entame actuellement la tournée de présentation en vue d'une vente d'actions historique qui devrait établir une référence pour le secteur, après des années d'engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises spécialisées dans l'IA.

“Ce à quoi nous assistons, c'est essentiellement une réévaluation de la valeur d'Anthropic dans un environnement plus difficile pour l'IA”, a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank à Genève. “La société continue d'afficher une croissance impressionnante, mais les investisseurs se concentrent de plus en plus sur le coût de cette croissance.”

Dans le haut de la fourchette de prix, Anthropic serait valorisée à environ 1 400 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui inclut des titres tels que les options sur actions et les actions soumises à des restrictions. Sur une base non diluée, en excluant ces titres, la valeur de marché de l'entreprise s'élèverait à environ 1 000 milliards de dollars.

Quelques heures avant qu'Anthropic ne dépose mardi un prospectus mis à jour auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, les détails de son introduction en bourse, y compris la fourchette de prix proposée, ont brièvement circulé auprès des banques d'investissement tard lundi soir, avant d'être retirés, selon des e-mails consultés par Reuters .

Les conditions préliminaires indiquaient qu'Anthropic prévoyait de vendre environ 867 millions d'actions à un prix pouvant atteindre 80 dollars chacune, dans le cadre d'une offre susceptible de lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars, y compris les actions vendues par les actionnaires existants.

Le prospectus finalement déposé auprès de la SEC contenait des conditions différentes, Anthropic ayant fixé une fourchette de prix inférieure et visé un montant de recettes réduit.

INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES IMPORTANTES

Nvidia s'est associée à l'opération alors qu'une enquête du FBI est en cours concernant la liaison de son directeur général, Jensen Huang, avec une Chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin, ce qui a également déclenché une enquête interne.

Les investisseurs avaient auparavant évoqué une valorisation pouvant atteindre 2 000 milliards de dollars, mais les attentes ont depuis été revues à la baisse compte tenu des engagements substantiels de l'entreprise en matière d'infrastructures et de la récente volatilité des valeurs liées à l'IA, le chiffre de 1 500 milliards de dollars étant considéré comme le haut de la fourchette, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

“Le passage d'une valorisation de 2 000 milliards de dollars au niveau actuel reflète un changement d'orientation: l'accent n'est plus mis uniquement sur la croissance du chiffre d'affaires, mais aussi sur les engagements financiers importants et les dépenses nécessaires pour la soutenir”, a déclaré Mme Ozkardeskaya.

Les investisseurs suivent également de près l'introduction en bourse d'Anthropic pour en tirer des indices concernant son rival OpenAI, qui cherche à lever 30 milliards de dollars lors de ce qui devrait être son dernier tour de table privé avant une éventuelle introduction en bourse au début de l'année prochaine. OpenAI a récemment levé 11 milliards de dollars pour une valorisation de 1 250 milliards de dollars, inférieure aux 1 500 milliards initialement visés.

Le second semestre a marqué un tournant pour le boom de l'IA , les investisseurs se demandant si les rendements justifieront les dépenses massives et les coûts croissants de la dette dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Des inquiétudes grandissent également quant à la viabilité du cycle d'investissement, avec des interrogations sur les montages financiers circulaires, le risque de surcapacité des infrastructures et la rapidité avec laquelle les entreprises pourront transformer leurs investissements en IA en chiffre d'affaires.

Jeudi, le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois, effaçant des milliers de milliards de valeur boursière sur fond de craintes d'un contrôle accru de l'IA, notamment en matière de construction de centres de données, après les gains massifs des démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

“ HARMFUL ACTIONS ”

Bien que ces élections de mi-mandat soient largement considérées comme un camouflet à l'encontre d'une Maison Blanche qui a soutenu avec vigueur le développement de l'IA et s'est opposée à toute réglementation, Anthropic a repris à plusieurs reprises dans son dossier d'introduction en bourse le terme préféré du président Donald Trump pour désigner cette nouvelle technologie: “Super Intelligence”.

Son dossier évoquait une vision visant à “inaugurer une ère de miracles”, tout en mettant en garde contre les risques existentiels pour l'humanité , mettant ainsi à nu les promesses extraordinaires et les profondes incertitudes qui sont au cœur de l'essor de l'IA.

Le prospectus décrivait une série de risques pesant tant sur l'entreprise que sur la technologie, avertissant que des concurrents pourraient prendre l'avantage en développant des modèles plus rapidement et que les progrès de l'IA pourraient dépasser la capacité d'Anthropic à mettre en place des mesures de sûreté et de sécurité adéquates.

“Nos modèles se sont comportés par le passé, et pourraient se comporter à l'avenir, de manière imprévue, inadaptée ou autonome, notamment en commettant des actions préjudiciables qui n'auraient été ordonnées par aucun utilisateur ni tiers, ce qui pourrait nuire à notre réputation et à notre image de marque, à notre activité, à notre situation financière et à nos résultats d'exploitation”, a averti Anthropic dans son dernier prospectus.

Ces mises en garde interviennent alors que l'on observe une multiplication des incidents impliquant des agents d'IA “rebelles” qui se sont échappés d'environnements de test et ont pénétré dans les systèmes d'entreprises privées, parallèlement à des craintes que des outils d'IA de plus en plus performants puissent être utilisés par des pirates informatiques pour s'introduire dans des réseaux protégés.

LA CROISSANCE S'ACCOMPAGNE DE RISQUES

Un renforcement de la surveillance et d'éventuels obstacles réglementaires pourraient compliquer le déploiement des infrastructures qui sous-tendent l'essor de l'IA.

Mais la croissance d'Anthropic a jusqu'à présent déjoué ces craintes, portée par une demande en forte hausse pour ses produits, en particulier ses modèles Claude, devenus viraux.

Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic s'élevait à environ 81 milliards de dollars au 31 octobre, soit une hausse de 10 milliards par rapport au 30 septembre, selon le dossier d'introduction en bourse.

La perte nette d'Anthropic s'est réduite au troisième trimestre, alors que le chiffre d'affaires a bondi de 47 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 16,96 milliards de dollars, même si le rythme de croissance a ralenti. Il avait en effet bondi de 144 % au trimestre précédent.

La société a attribué cette croissance fulgurante à l'adoption rapide de Claude, notamment grâce à des produits spécialisés destinés à des secteurs tels que la santé, les services financiers et les services juridiques.

Les ambitions d'Anthropic s'accompagnent également d'énormes coûts d'infrastructure. La société a pris des engagements informatiques de près de 900 milliards de dollars auprès de partenaires , notamment Amazon AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de l'obtention de vastes capacités informatiques futures, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l'entreprise.

Cette introduction en bourse fait suite à celle de SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, qui a levé 75 milliards de dollars en juin lors de la plus grande introduction en bourse au monde, avec une valorisation de près de 1 750 milliards de dollars, hors actions supplémentaires achetées par les souscripteurs via l'option “greenshoe”.

Avec les investissements des investisseurs pilier, parmi lesquels figurent Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l'offre publique d'actions d'Anthropic permettra de lever un montant total pouvant atteindre 90,4 milliards de dollars.

Certains membres du conseil d'administration d'Anthropic, ainsi que des entités affiliées ou associées à ces derniers, ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'actions à hauteur de 303 millions de dollars dans le cadre de cette offre.

Anthropic, engagée dans une lutte acharnée pour les parts de marché avec son rival OpenAI, a été évaluée pour la dernière fois à 965 milliards de dollars lors d'un tour de table privé. Parmi les investisseurs de premier plan de la société figurent Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital.

Anthropic, dirigée par son directeur général Dario Amodei, a été fondée en 2021 par un groupe de chercheurs ayant quitté OpenAI à la suite de désaccords concernant la gouvernance et la sécurité de l'IA.

Les actions devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole “ANT” une fois l'introduction en bourse finalisée, ce qui ferait d'Anthropic l'une des rares grandes entreprises à entrer en bourse cet automne, alors que la hausse des coûts d'emprunt, les turbulences géopolitiques et la hausse des rendements obligataires pèsent sur le marché des introductions en bourse.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont à la tête du consortium de banques d'investissement chargées de la souscription de l'offre.

par Echo Wang, Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

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