Anthropic vise une valorisation de 1.400 milliards de dollars lors de son IPO

par Echo Wang, Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

L'introduction en bourse spectaculaire d'Anthropic valorisera le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1.400 milliards de dollars, un chiffre légèrement inférieur aux attentes de certains investisseurs, ce qui constituera un test décisif de la confiance de Wall Street dans le boom de l'IA qu'elle a contribué à déclencher.

La société entame actuellement la tournée de présentation en vue d'une vente d'actions qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d'engouement qui ont alimenté un afflux massif de capitaux vers les entreprises d'IA et propulsé le marché boursier américain à des sommets historiques.

Les actionnaires d'Anthropic vont de l'avant malgré une récente vague de ventes massives dans le secteur technologique, alors que les investisseurs se demandent si les rendements de l'essor de l'IA justifieront les dépenses colossales et les coûts croissants de la dette dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

Le laboratoire d'IA et certains de ses actionnaires actuels visent à lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars lors de cette introduction en bourse, en vendant 825 millions d'actions à un prix compris entre 70 et 78 dollars chacune. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq le 19 novembre sous le symbole “ANT”.

Anthropic lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d'investisseurs de référence, notamment Google d'Alphabet GOOGL.O , Nvidia NVDA.O — dont le directeur général fait l'objet d'une enquête concernant sa liaison avec une espionne chinoise présumée — et Advanced Micro Devices AMD.O .

Cette introduction en bourse est la plus attendue de l'année depuis celle de SpaceX SPCX.O d'Elon Musk, qui avait levé 75 milliards de dollars en juin pour une valorisation de près de 1.750 milliards de dollars.

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, reculait de 1,2% en fin d'après-midi, pénalisé par des chiffres d'inflation plus élevés que prévu. L'action d'Amazon AMZN.O , investisseur dans Anthropic, a progressé de 1%, surperformant ses concurrents du secteur des grandes technologies.

Les investisseurs s'interrogent sur la viabilité du cycle d'investissement, notamment sur la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent transformer leurs investissements en chiffre d'affaires.

Dans le haut de la fourchette de prix, Anthropic serait valorisée à environ 1.400 milliards de dollars sur une base entièrement diluée, ce qui inclut les titres tels que les options sur actions et les actions restreintes. Sur une base non diluée, en excluant ces titres, la valeur de marché d'Anthropic s'élèverait à environ 1.000 milliards de dollars.

“Anthropic pourrait devenir une entreprise au succès exceptionnel, mais à cette valorisation, une grande partie de ce succès est déjà reflétée dans le prix”, a déclaré Varun Datta, capital-risqueur et fondateur de Truth Ventures.

Anthropic a déposé mardi un prospectus mis à jour. Tard dans la soirée de lundi, les détails de son introduction en bourse ont brièvement circulé auprès des banques d'investissement avant d'être retirés, selon des e-mails consultés par Reuters .

Les conditions préliminaires indiquaient que l'introduction en bourse d'Anthropic pourrait lever jusqu'à 69,3 milliards de dollars. Mais le prospectus mis à jour déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine contenait des conditions différentes, notamment une fourchette de prix plus basse et un objectif de recettes revu à la baisse.

“En visant une valorisation inférieure de près de 20% aux “attentes du marché”, cela permet aux investisseurs de “faire monter les enchères” lors de l'introduction en bourse plutôt que d'être confrontés à un scénario du type “à prendre ou à laisser” comme celui adopté par SpaceX,” a déclaré Jeff Zell, analyste de recherche senior chez IPO Boutique.

INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES IMPORTANTES

Les investisseurs suivent également de près l'introduction en bourse d'Anthropic pour en tirer des indices concernant son concurrent OpenAI, qui cherche à lever 30 milliards de dollars lors de ce qui devrait être son dernier tour de table privé avant une éventuelle introduction en bourse au début de l'année prochaine.

Le prospectus d'Anthropic évoquait une vision visant à “inaugurer une ère de miracles”, tout en mettant en garde contre les risques existentiels pour l'humanité . Les partisans comme les détracteurs de l'IA ont souvent décrit ses mérites ou ses dangers potentiels en termes soit grandiloquents, soit apocalyptiques.

Le document soulignait également une série de risques auxquels sont confrontés tant l'entreprise que la technologie, avertissant que des concurrents pourraient prendre l'avantage en développant des modèles plus rapidement et que les progrès de l'IA pourraient dépasser la capacité d'Anthropic à mettre en place des mesures de sûreté et de sécurité adéquates.

LA CROISSANCE S'ACCOMPAGNE DE RISQUES

Les actions liées à l'IA ont récemment subi une correction, en partie en raison des craintes qu'une surveillance accrue et d'éventuels obstacles réglementaires ne compliquent le déploiement des infrastructures nécessaires à l'essor de l'IA.

La croissance d'Anthropic a jusqu'à présent déjoué ces craintes, portée par une demande en forte hausse pour ses produits, en particulier ses modèles “Claude” devenus viraux.

Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic s'élevait à environ 81 milliards de dollars au 31 octobre, soit une hausse de 10 milliards par rapport au 30 septembre, selon le dossier d'introduction en bourse.

La société a conclu près de 900 milliards de dollars d'engagements en matière de puissance de calcul avec des partenaires , notamment Amazon et Google d'Alphabet, ce qui souligne à quel point sa croissance rapide dépend de l'obtention de vastes capacités de calcul futures, dont une partie repose sur des financements échappant au contrôle de l'entreprise.

Avec les investissements des actionnaires piliers, parmi lesquels figurent Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l'offre publique d'actions d'Anthropic permettra de lever jusqu'à 90,4 milliards de dollars.

Certains membres du conseil d'administration d'Anthropic et des entités qui leur sont liées devraient acquérir jusqu'à 303 millions de dollars d'actions.

Anthropic a été évaluée pour la dernière fois à 965 milliards de dollars lors d'un tour de table privé. Fondée en 2021, la société est dirigée par son directeur général, Dario Amodei.

Goldman Sachs et Morgan Stanley sont les principaux chefs de file de cette opération.

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