Anthropic vise une valorisation de 1.000 milliards de dollars lors de son IPO, un chiffre plus modeste que prévu

Le logo d'Anthropic

par Echo Wang

10 novembre (Reuters) - Anthropic vise une valorisation pouvant atteindre 1.020 milliards de dollars ‌lors de son introduction en Bourse, montre un document réglementaire déposé mardi, un montant bien inférieur à celui évoqué auparavant, ce qui pourrait constituer un ​nouveau signe de la croissante prudence des investisseurs envers l'IA.

La société à l'origine des modèles Claude prévoit de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars (57,4 milliards d'euros) en vendant 825 millions d'actions, dans une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars chacune.

Reuters a été le premier à rapporter ​ces détails plus tôt ce mardi.

Certains investisseurs potentiels se demandent si la valorisation d'Anthropic, estimée auparavant à 1.500 milliards de dollars, n'est pas trop élevée, surtout compte tenu des engagements importants de l'entreprise ​en matière d'infrastructures et de la récente volatilité des actions liées à ⁠l'IA.

À un moment donné cette année, les investisseurs s'attendaient à ce que l'introduction en Bourse ait lieu en octobre et atteigne une valorisation ‌pouvant aller jusqu'à 2.000 milliards de dollars.

Anthropic entame ce mardi sa tournée de présentations en vue d'une introduction en Bourse historique qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d'enthousiasme qui ont alimenté un afflux massif ​de capitaux.

La société lèvera également 26 milliards de dollars ‌via une opération distincte de placement privé auprès d'investisseurs de référence, parmi lesquels figurent Alphabet Google, Nvidia, ⁠Advanced Micro Devices.

Avec ces investisseurs de référence, parmi lesquels figurent également Broadcom, Micron Technology, Microsoft et TSMC, l'offre d'actions d'Anthropic permettra de lever un montant total pouvant atteindre 90,4 milliards de dollars.

La société avait envoyé puis rétracté dans la foulée des détails financier sur son IPO, montrent des courriels envoyés à ⁠des banquiers que Reuters a ‌pu consulter lundi soir.

DE NOMBREUX DÉFIS

Cette introduction en Bourse, tant attendue, intervient toutefois dans un contexte marqué par de multiples ⁠défis pour les groupes liés à l'IA.

Les investisseurs se demandent de plus en plus si la rentabilité justifiera les dépenses colossales et le coût ‌croissant de l'endettement des entreprises qui se font concurrence dans ce secteur, et cela sur fond de taux d'intérêt élevés.

Les inquiétudes concernant ⁠la viabilité du cycle d'investissement s'amplifient également, avec des doutes quant aux mécanismes de financement circulaire, au ⁠risque de surcapacité en infrastructures et ‌à la rapidité avec laquelle les entreprises pourront transformer leurs investissements dans l'IA en revenus.

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a enregistré jeudi dernier ​sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois, dans un contexte de craintes ‌sur un éventuel renforcement de la réglementation en matière d'IA à la suite de l'écrasante victoire démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le secteur est par ailleurs au ​coeur d'une recrudescence des incidents liés à des agents d'IA "rebelles" qui se sont échappés d'environnements de test et se sont infiltrés dans les systèmes d'entreprises privées, tandis que la crainte que des pirates informatiques utilisent des outils de plus en plus puissants ne cesse de croître.

Dario Amodei lui-même, directeur ⁠général d'Anthropic, a fait grand bruit en septembre dernier en demandant même aux entreprises spécialisées dans l'IA de ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles, afin de gagner du temps pour gérer les risques associés.

Le débuts bousiers d'Anthropic interviendront après ceux de SpaceX, la société de satellites du milliardaire Elon Musk, qui a levé 75 milliards de dollars en juin dernier, avec une valorisation avoisinant les 1.750 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande IPO au monde à ce jour.

(Reportage Echo Wong et Manya Saini et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version ​française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)