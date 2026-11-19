À la veille de l’entrée en bourse très attendue d’Anthropic, des sociétés de courtage, dont Needham et Melius Research, ont commencé à couvrir cette entreprise spécialisée dans l’IA en émettant des recommandations optimistes, pariant que la société s’imposerait comme le “véritable acteur disruptif de l’IA”.

Anthropic était en passe d’atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars lors de l’ouverture de la cotation de ses actions jeudi. Le titre devait ouvrir à 110,5 dollars, soit 33 % de plus que le prix d’introduction en bourse de 83 dollars par action, selon les indications à 11 h 38 (heure de l’Est).

La demande effrénée pour les actions d’Anthropic, dans un contexte de correction généralisée du secteur technologique, souligne l’intérêt persistant des investisseurs pour les valeurs purement axées sur l’IA, alors que l’enthousiasme pour ce secteur s’était quelque peu tempéré ces dernières semaines.

“Anthropic est peut-être l’une des rares valeurs du secteur de l’IA à tenir le coup à court terme, alors que le reste du secteur reste sujet à des interrogations”, a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research, alors qu’il lançait sa couverture du titre avec une recommandation “acheter” et un objectif de cours à 24 mois fixé à 155 dollars.

L’objectif de Melius, le plus élevé à ce jour parmi les analystes ayant lancé leur couverture, implique un potentiel de hausse de près de 87 % par rapport au prix d’introduction en bourse d’Anthropic.

“Des opportunités de croissance comme celle d’Anthropic se présentent rarement, mais nous pensons que l’histoire place Anthropic dans la même catégorie dominante que les autres géants de la technologie que sont Amazon, Google et Microsoft”, a déclaré Needham, qui a lancé sa couverture avec une recommandation “acheter” et un objectif de cours de 150 dollars.

Anthropic a conclu des engagements informatiques d’une valeur de près de 900 milliards de dollars avec des partenaires tels qu’Amazon et Google (filiale d’Alphabet).

Melius et Citizens, qui ont tous deux lancé leur couverture avec une recommandation “surperformer le marché” et un objectif de cours de 125 dollars, s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de l’entreprise dépasse les 400 milliards de dollars d’ici 2029.

Un consortium de plus de 20 banques a participé à l’introduction en bourse, Goldman Sachs et Morgan Stanley agissant en tant que chefs de file.

Voici les recommandations et les objectifs de cours des sociétés de courtage: