Anthropic signe une entrée en Bourse historique, malgré les turbulences pour l'IA

À la clôture de la Bourse de New York, le 19 novembre 2026, jour de l'entrée en Bourse d'Anthropic. ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La start-up américaine Anthropic a créé l'événement jeudi pour ses débuts à Wall Street, son titre enregistrant une nette progression malgré un contexte de marché peu favorable aux valeurs de l'intelligence artificielle (IA).

Après avoir flambé de près de 38 % en séance, l'action a terminé sur un gain de 17,07 % à 97,17 dollars, freinée par le coup de mou qui a gagné l'ensemble du marché.

Sa valorisation atteint environ 1.750 milliards de dollars, en prenant en compte tous les titres pouvant être créés à terme.

L'entreprise a levé un montant record de 81,3 milliards de dollars avec cette entrée en Bourse, dépassant le précédent record fixé par SpaceX en juin avec 75 milliards.

Des panneaux devant le Nasdaq Marketsite, avant l'introduction en bourse de la société d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, le 19 novembre 2026 à New York ( AFP / Leonardo MUNOZ )

Les débuts d'Anthropic "pourraient redonner confiance aux investisseurs" dans l'IA, récemment boudée par les marchés, estime Dan Ives, analyste de Yorkville Ives & Co.

Les valeurs du secteur souffrent depuis plusieurs semaines d'un cocktail d'inquiétudes, qui porte notamment sur les sommes gigantesques englouties pour développer cette technologie, avec un retour sur investissement encore faible.

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Interrogé sur la chaîne CNBC, le patron d'Anthropic Dario Amodei a d'ailleurs laissé entendre que les besoins financiers du groupe restaient élevés. "La dette est un outil dont nous disposons (...) et auquel nous aimerions avoir recours à un moment à l'avenir", a-t-il anticipé.

Mais même les déboires du géant Nvidia et le départ de son ex-patron emblématique Jensen Huang, en raison d'une affaire mêlant adultère et contrebande de puces, n'ont pas douché l'enthousiasme.

Une option de distribution supplémentaire accordée aux banques partenaires pourrait aider Anthropic à amasser jusqu'à environ 91,6 milliards de dollars.

Profitant du même montage, SpaceX, qui regroupe les activités spatiales, le laboratoire d'IA et le réseau social X d'Elon Musk, avait levé au total 86 milliards de dollars.

Le patron d'Anthropic, Dario Amodei, au Forum économique mondial de Davis, le 23 janvier 2026 en Suisse ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Anthropic peut aussi compter sur l'engagement distinct de grands partenaires comme Nvidia et Microsoft à absorber 26 milliards de dollars de titres.

Au total, le produit direct pour l'entreprise incarnée par la fratrie Amodei dépasse les 100 milliards. L'opération devrait aussi faire la fortune des plus de 5.000 employés d'Anthropic, dont les actions réunies valent plus de 250 milliards de dollars.

Pour Daniela Amodei, cofondatrice d'Anthropic et soeur de Dario Amodei, il ne s'agit que d'"une étape du parcours" d'Anthropic. "Demain, nous nous réveillerons et nous serons toujours la même entreprise", a-t-elle déclaré sur CNBC.

Des garde-fous insuffisants ?

Des personnes manifestent devant le Nasdaq Marketsite avant l'introduction en bourse d'Anthropic, le 19 novembre 2026 à New York ( AFP / Leonardo MUNOZ )

La société a été créée il y a un peu moins de six ans par des dissidents d'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, inquiets de voir la sécurité de l'IA être reléguée au second plan.

Elle en est rapidement devenue un féroce rival en développant les modèles parmi les plus puissants au monde et affiche une croissance vertigineuse : son chiffre d'affaires a atteint 17 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 1,4 milliard un an plus tôt.

Mais le développement de l'IA n'est pas sans risque, a-t-elle prévenu dans son document d'introduction en Bourse.

Utilisation malveillante de son IA, modèles susceptibles de dérapages et d'"actions dangereuses qu'aucun utilisateur n'a demandées", perte de contrôle dans le développement de l'intelligence artificielle, les menaces ont été détaillées sur près d'une centaine de pages.

En septembre, le patron Dario Amodei a plaidé pour un ralentissement du rythme d'élaboration des intelligences artificielles de pointe, afin de permettre d'en appréhender les risques et de les contrôler.

"L'entreprise utilise une image de marque axée sur la sécurité pour séduire (...) alors même qu'elle a discrètement affaibli ses engagements en matière de sécurité et fait pression en faveur d'une réglementation qui sert ses propres intérêts", ont déploré dans une lettre ouverte d'éminents universitaires américains.

À San Francisco, devant le siège d'Anthropic, une centaine de manifestants alarmés par les dangers de la course à l'IA ont bravé les averses jeudi matin, scandant "Nous ne voulons pas mourir" et "les freins, c'est fait pour ralentir", a constaté un journaliste de l'AFP.

Un rassemblement similaire s'est également tenu devant les locaux du Nasdaq, à New York.