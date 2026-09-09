Anthropic signale un quatrième incident de cybersécurité lié à une première version de Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions aux paragraphes 5, 6 et 7)

Mercredi, Anthropic a identifié un quatrième incident de cybersécurité impliquant une première version de son modèle d’IA Claude, un mois après avoir révélé que le chatbot avait piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests.

La société a indiqué dans un article de blog que l'incident s'était produit en janvier et concernait une première version de Claude Opus 4.6. Elle a informé toutes les parties concernées, mais n'a pas divulgué davantage de détails.

Cette révélation fait suite à l'annonce faite en juillet par Anthropic selon laquelle certains de ses modèles Claude avaient piraté les systèmes de trois entreprises lors de tests de cybersécurité.

Ces incidents résultaient d’une erreur qui avait involontairement donné aux modèles un accès à l’Internet ouvert.

L’entreprise avait identifié ces incidents après avoir examiné 141 006 sessions de test, un processus qu’elle avait lancé après qu’un agent autonome alimenté par les modèles d’IA d’OpenAI eut déclenché un piratage qui avait compromis l’infrastructure de la start-up d’IA Hugging ⁠Face.

Anthropic a déclaré mercredi avoir omis une série de sessions de test lors de l'examen initial; celles-ci ont été identifiées le mois dernier et ont conduit à la découverte d'un quatrième incident.

L’entreprise a fait appel au cabinet de recherche indépendant METR pour enquêter sur ces incidents. Elle a précisé que METR se verrait accorder un large accès, notamment aux transcriptions en dehors de la période au cours de laquelle les incidents se sont produits, ainsi qu’aux employés, qui seraient autorisés à partager des informations confidentielles.

L’accord initial porte sur une durée de huit semaines et peut être prolongé d’un commun accord, a précisé Anthropic.

Les entreprises spécialisées dans l'IA font l'objet d'une surveillance étroite suite à des incidents liés à des « évasions » d'IA, notamment des cas où des agents d'IA ont été involontairement libérés sur l'Internet public.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que des agents indésirables d’OpenAI avaient piraté un wiki en allemand ainsi qu’une multitude d’autres sites — un incident qu’OpenAI avait choisi de ne pas divulguer jusqu’à ce que l’agence de presse le rende public.