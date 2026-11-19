Anthropic s'envole lors de son entrée en bourse historique après une introduction en bourse record de 81 milliards de dollars

** Le titre d’Anthropic ANT.O a clôturé en hausse de 14,8 % à 95,25 dollars lors de son entrée au Nasdaq , après une introduction en bourse record de 81 milliards de dollars

** Les actions ont ouvert à 111,50 dollars chacune, conférant au créateur du chatbot Claude une valorisation, après dilution, de 2 000 milliards de dollars

** Anthropic et certains actionnaires vendeurs ont cédé 980 millions d'actions à 83 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse revalorisée, au-delà de la fourchette initialement annoncée comprise entre 70 et 78 dollars par action

** Le titre a atteint un plus haut à 115,10 dollars et un plus bas à 92,72 dollars

** En tant que première entreprise pionnière dans le domaine de l’IA à entrer en bourse, Anthropic est en passe de devenir la référence du secteur, son rival de toujours, OpenAI, envisageant, selon certaines sources, une introduction en bourse en 2027

** "Les introductions en bourse de cette envergure s’accompagnent toujours de beaucoup de “bruit”, mais le marché a clairement indiqué qu’il considérait cette entreprise non seulement comme viable, mais aussi comme appelée à prospérer malgré les importantes dépenses d’investissement nécessaires à son développement" — Jeff Zell, analyste de recherche senior chez IPO Boutique

** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi conjointement en tant que chefs de file