Anthropic s'apprête à une entrée en fanfare au Nasdaq après une IPO record de $81 mds

L'illustration représente le logo d'Anthropic

18 novembre (Reuters) - Anthropic, le créateur de l'IA Claude, s'apprête à ‌faire jeudi un début historique sur le Nasdaq new-yorkais après avoir fixé la veille le prix de son ​introduction en Bourse à 83 dollars par action, ce qui lui permettra de lever 81 milliards de dollars et de s'imposer comme la plus grosse IPO de tous les temps, devant celle de l'entreprise de satellites SpaceX ​en juin dernier.

Première grande entreprise spécialisée dans le développement de modèles d'IA de pointe à entrer en Bourse, Anthropic relève ainsi ses ambitions par ​rapport à la fourchette initiale de prix, qui oscillait entre ⁠70 et 78 dollars, ce qui témoigne de la forte demande malgré les récentes turbulences sur ‌les valeurs technologiques et devrait constituer le dernier test en date sur la manière dont les investisseurs perçoivent le marché.

Le groupe a également revu à la hausse d'environ 19% ​le montant de son offre, à 980 ‌millions d'actions, atteignant ainsi une valorisation de 1.500 milliards de dollars.

Le montant total ⁠de l'opération s'élève à 107,3 milliards de dollars, dont 26 milliards supplémentaires levés par Anthropic via un placement privé d'actions au prix de l'IPO, selon les documents déposés auprès de la SEC, l'autorité américaine des marchés financiers.

L'action ⁠Anthropic grimpe d'environ 20% ‌sur le marché hors cote, indiquent les sociétés de courtage IG Markets et CMC ⁠Markets.

"Les volumes sont importants", a déclaré Christopher Forbes, responsable Asie et Moyen-Orient chez CMC Markets, ajoutant que la ‌société de courtage "constatait une demande de la part de tous ses clients, des particuliers aux institutionnels", ⁠pour ces titres "du marché gris".

Les contrats à terme sur le Nasdaq grimpent de ⁠plus de 2% jeudi, ‌renforçant ainsi les anticipations d'un début en grande pompe pour le groupe dirigé par Dario Amodei, redonnant au passage ​de l'élan aux valeurs du secteur de l'IA, récemment ‌malmenées.

Amazon prend environ 2%, Alphabet 3,3%, Micron 3,8%, Microsoft, et Nvidia 1,6% dans les échanges en avant-Bourse.

Les fournisseur d'infrastructure cloud spécialisé dans ​l'IA CoreWeave et Nebius progressent respectivement de 3,5% et 4,6%, tandis que les sociétés liées aux centres de données IREN et Applied Digital avancent de 4,5% chacune.

Cependant, Anthropic entre en Bourse à un moment où ⁠le secteur de l'IA est en pleine tourmente, les investisseurs se motrant inquiets quant aux investissements nécessaires et aux perspectives de bénéfices, tandis que le scandale lié à une affaire présumée d'espionnage chez le fabricant de puces Nvidia <NVDA. O>, véritable pilier du rallye technologique, a abouti à la démission de son directeur général Jensen Huang la semaine dernière.

(Reportage Echo Wang à New York ; avec la contribution d'Ankur Banerjee à Singapour ; version française Diana ​Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)