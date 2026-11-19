Anthropic s'apprête à faire une entrée en Bourse historique après une introduction en Bourse record de 81 milliards de dollars

** Anthropic ANT.O s'apprête à faire son entrée très attendue au Nasdaq plus tard dans la journée de jeudi, après une introduction en Bourse de 81 milliards de dollars qui a pulvérisé tous les records

** Le créateur du chatbot Claude et certains actionnaires vendeurs ont cédé 980 millions d’actions à 83 dollars chacune dans le cadre d’une introduction en Bourse revalorisée, au-delà de la fourchette initialement annoncée comprise entre 70 et 78 dollars par action

** Les actions d’Anthropic seront admises à la cotation à 9h50 (heure de l’Est) (14h50 (GMT), selon le Nasdaq

** En tant que première entreprise pionnière dans le domaine de l’IA à entrer en Bourse, Anthropic est en passe de devenir la référence du secteur, son rival de toujours, OpenAI, envisageant quant à lui une introduction en Bourse en 2027

** Anthropic a obtenu une valorisation de 1 500 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, sur une base entièrement diluée, qui inclut des titres tels que les options sur actions et les actions restreintes

** Les 26 milliards de dollars supplémentaires levés via un placement privé portent le montant total levé par Anthropic à plus de 107 milliards de dollars

** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi conjointement en tant que chefs de file de l’opération