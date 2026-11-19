Anthropic s'apprête à connaître une ascension fulgurante lors de son entrée en bourse historique, après une introduction en bourse record de 81 milliards de dollars

** Anthropic ANT.O devrait ouvrir au-dessus du prix d'offre lors de son entrée très attendue au Nasdaq après une introduction en bourse record de 81 milliards de dollars

** Le titre était récemment indiqué pour s'ouvrir à 103 dollars par action, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars

** Le créateur du chatbot Claude et certains actionnaires vendeurs ont cédé 980 millions d’actions à 83 dollars l'unité dans le cadre d’une introduction en bourse élargie, au-dessus de la fourchette de prix proposée de 70 et 78 dollars l'unité

** En tant que première entreprise pionnière dans le domaine de l’IA à entrer en bourse, Anthropic est en passe de devenir la référence du secteur, son concurrent de toujours, OpenAI, envisageant, selon certaines sources, une introduction en bourse en 2027

** Anthropic a obtenu une valorisation de 1 500 milliards de dollars lors de son introduction en bourse, sur une base entièrement diluée, qui inclut des titres tels que les options sur actions et les actions soumises à des restrictions

** Les 26 milliards de dollars supplémentaires levés dans le cadre d’un placement privé portent le montant total levé par Anthropic à plus de 107 milliards de dollars

** Goldman Sachs et Morgan Stanley ont agi conjointement en tant que chefs de file de l’opération