Anthropic recule après son rebond post-introduction en bourse, malgré de nouvelles prévisions optimistes de la part des courtiers

** Les actions d’Anthropic ANT.O chutent de 9% à 79,73 dollars en début de séance , passant sous leur prix d’introduction en bourse de 83 dollars, quelques jours seulement après l’entrée en bourse record du développeur de Claude

** Les actions se situent désormais à environ 31% en dessous de leur plus haut historique intrajournalier de 115,10 dollars, atteint le 19 novembre 2026

** La société a levé 93,5 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée; l’action a ouvert à 111,50 dollars le 19 novembre, soit environ 34% au-dessus du prix d’offre

** Cette baisse intervient malgré de nouvelles analyses optimistes de Wall Street soulignant les perspectives de croissance à long terme de l’IA

** Wedbush initie sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un objectif de cours de 120 dollars; l’analyste estime qu’Anthropic restera à la pointe de l’IA et tirera parti d’un vaste marché potentiel

** Canaccord Genuity initie sa couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 135 dollars, qualifiant Anthropic de l’une des franchises technologiques d’entreprise les plus importantes de l’ère de l’IA

** Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer » et un objectif de cours de 150 dollars, estimant que le leadership de la société en matière de modèles de pointe et son développement rapide la placent en position de capter les dépenses croissantes des entreprises en matière d’IA

** Ce revirement alimente les inquiétudes concernant les valorisations excessives dans le secteur de l’IA et les dépenses importantes en infrastructures informatiques, alors que la hausse des taux d’intérêt menace d’augmenter les coûts