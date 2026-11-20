Anthropic recule après des débuts fulgurants, alors que les inquiétudes liées à l'IA persistent

** Les actions d'Anthropic ANT.O reculent de 6,4 % à 90,97 dollars en pré-ouverture, au lendemain d'une entrée en bourse réussie

** Les actions de la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde ont ouvert jeudi à 111,50 dollars chacune, conférant au créateur de Claude une valorisation, après dilution, de 2 000 milliards de dollars

** Cette entrée en bourse n’a toutefois pas suffi à raviver l’enthousiasme autour du secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs continuant à se demander si ces dépenses colossales généreraient des rendements

** "Cette introduction en bourse a démontré que la demande d’exposition à l’IA reste forte, mais cela n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes concernant les valorisations élevées, la rentabilité et la pérennité des dépenses d’investissement", explique Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com

** Les contrats à terme de Wall Street reculent, le Nasdaq NQcv1 , à forte composante technologique, perdant 1,3 %

** Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O reculent chacun de plus de 1,8 %

** Jeudi, l'action ANT a clôturé en hausse de 17 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 83 dollars