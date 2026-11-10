Anthropic prévoit de lever jusqu'à 64 milliards de dollars pour son entrée en Bourse

Le logo de l'entreprise américaine Anthropic, qui produit le modèle d'intelligence artificielle Claude, le 13 février 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

La start-up américaine Anthropic, créatrice de l'assistant d'intelligence artificielle (IA) Claude, a annoncé mardi prévoir de lever jusqu'à 64 milliards de dollars pour son entrée en Bourse, ce qui devrait conférer à la société une valorisation autour de 1.400 milliards de dollars.

Ce montant inférieur aux estimations précédentes des médias américains, dans un contexte où le secteur de l'intelligence artificielle est chahuté en Bourse, reste toutefois colossal pour une entreprise de seulement cinq ans d'âge.

Il témoigne également de l'appétit toujours vivace des investisseurs pour les entreprises à forte croissance spécialisées dans l'intelligence artificielle.

Anthropic a fixé une fourchette de prix indicative comprise entre 70 et 78 dollars pour chaque action mise en vente.

Cette entrée en Bourse se profile alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des sommes énormes investies dans l'IA, les investisseurs craignant un coup de frein à la construction de centres de données après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat.

L'ampleur de l'opération et les liens d'affaires étroits d'Anthropic avec Google, Amazon et Nvidia donnent à ce projet des répercussions importantes pour les marchés et l'économie.

Son rival OpenAI, créateur de ChatGPT, a reporté à 2027 son propre projet d'entrée en Bourse.