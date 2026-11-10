Anthropic prévoit de lever jusqu'à $64,4 mds lors de son IPO

Anthropic prévoit de lever jusqu'à 64,4 milliards de dollars (57,4 milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse, selon un document réglementaire publié mardi, un test décisif pour déterminer si l'enthousiasme du marché face à l'essor de l'intelligence artificielle l'emporte sur les inquiétudes croissantes liées aux risques de l'IA.

Selon les calculs de Reuters, fondés sur le nombre d'actions en circulation indiqué dans le dossier d'enregistrement, la société, à l'origine des modèles Claude, vise une valorisation pouvant atteindre 1.020 milliards de dollars.

Reuters a été le premier à rapporter qu'Anthropic et certains de ses investisseurs prévoyaient un prix indicatif compris entre 70 et 78 dollars par action.

Anthropic entame ce mardi sa tournée de présentations en vue d'une introduction en Bourse historique qui devrait servir de référence pour le secteur, après des années d'enthousiasme qui ont alimenté un afflux massif de capitaux.

La société lèvera également 26 milliards de dollars via une opération distincte de placement privé auprès d'investisseurs de référence, parmi lesquels figurent Alphabet GOOGL.O Google, Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O .

Avec ces investisseurs de référence, parmi lesquels figurent également Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O , Microsoft MSFT.O et TSMC 2330.TW , l'offre d'actions d'Anthropic permettra de lever un montant total pouvant atteindre 90,4 milliards de dollars.

La société avait envoyé puis r étracté dans la foulée des détails financier sur son IPO, montrent des courriels envoyés à des banquiers que Reuters a pu consulter lundi soir .

Cette introduction en Bourse, tant attendue, intervient toutefois dans un contexte marqué par de multiples défis pour les groupes liés à l'IA.

Les investisseurs se demandent de plus en plus si la rentabilité justifiera les dépenses colossales et le coût croissant de l'endettement des entreprises qui se font concurrence dans ce secteur, et cela sur fond de taux d'intérêt élevés.

Les inquiétudes concernant la viabilité du cycle d'investissement s'amplifient également, avec des doutes quant aux mécanismes de financement circulaire, au risque de surcapacité en infrastructures et à la rapidité avec laquelle les entreprises pourront transformer leurs investissements dans l'IA en revenus.

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a enregistré jeudi dernier sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois, dans un contexte de craintes sur un éventuel renforcement de la réglementation en matière d'IA à la suite de l'écrasante victoire démocrate lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

(Reportage Echo Wong et Manya Saini et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)