Anthropic poursuivie pour contrefaçon de marque concernant le modèle « Mythos »

Une société de logiciels baptisée Mythos a poursuivi Anthropic ANT.O devant le tribunal fédéral de Virginie vendredi, alléguant que l'utilisation du nom « Mythos » par cette entreprise spécialisée dans l'IA portait atteinte à ses droits de marque.

Mythos, qui exploite une plateforme logicielle destinée aux organisations à but non lucratif, a fait valoir devant le tribunal que le modèle d’IA « Mythos » d’Anthropic créerait une confusion sur le marché et lui causerait un « préjudice grave et irréparable ».

Mythos a demandé au tribunal des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance interdisant à Anthropic d’utiliser le nom « Mythos ».

Les porte-parole d’Anthropic n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette plainte

Anthropic a lancé en juin son puissant modèle Mythos après avoir répondu aux préoccupations du gouvernement américain concernant d’éventuels risques pour la sécurité nationale

Mythos, dont le siège se trouve à Alexandria, en Virginie, a déclaré avoir lancé sa plateforme en 2015

En octobre, l’Office américain des brevets et des marques a rejeté la demande d’Anthropic visant à enregistrer les marques fédérales « Claude Mythos » en raison d’un risque de confusion avec Mythos, bien que cette décision ne soit pas définitive

L'affaire est intitulée Global Printing Inc, opérant sous le nom commercial Mythos, contre Anthropic PBC, devant le tribunal fédéral de première instance du district Est de Virginie, n° 1:26-cv-03756

Pour Mythos: Adam Hess, du cabinet Squire Patton Boggs (États-Unis)

Pour Anthropic: les coordonnées de l’avocat ne sont pas encore disponibles