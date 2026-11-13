Anthropic poursuivie pour contrefaçon de marque concernant le modèle « Mythos »

Une société de logiciels baptisée Mythos a poursuivi Anthropic ANT.O devant le tribunal fédéral de Virginie vendredi, alléguant que l'utilisation du nom « Mythos » par cette entreprise spécialisée dans l'IA portait atteinte à ses droits de marque.
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Mythos, qui exploite une plateforme logicielle destinée aux organisations à but non lucratif, a fait valoir devant le tribunal que le modèle d’IA « Mythos » d’Anthropic créerait une confusion sur le marché et lui causerait un « préjudice grave et irréparable ».
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Mythos a demandé au tribunal des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance interdisant à Anthropic d’utiliser le nom « Mythos ».
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Les porte-parole d’Anthropic n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cette plainte
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Anthropic a lancé en juin son puissant modèle Mythos après avoir répondu aux préoccupations du gouvernement américain concernant d’éventuels risques pour la sécurité nationale
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Mythos, dont le siège se trouve à Alexandria, en Virginie, a déclaré avoir lancé sa plateforme en 2015
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En octobre, l’Office américain des brevets et des marques a rejeté la demande d’Anthropic visant à enregistrer les marques fédérales « Claude Mythos » en raison d’un risque de confusion avec Mythos, bien que cette décision ne soit pas définitive
L'affaire est intitulée Global Printing Inc, opérant sous le nom commercial Mythos, contre Anthropic PBC, devant le tribunal fédéral de première instance du district Est de Virginie, n° 1:26-cv-03756
Pour Mythos: Adam Hess, du cabinet Squire Patton Boggs (États-Unis)
Pour Anthropic: les coordonnées de l’avocat ne sont pas encore disponibles(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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