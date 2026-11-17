Anthropic envisagerait de fixer son prix d'introduction au Nasdaq au-dessus de la fourchette initiale de 70 à 78 dollars par action, selon CNBC, en raison d'une demande soutenue des investisseurs. Le développeur des modèles d'intelligence artificielle Claude prévoit de clôturer son carnet d'ordres mardi à 16 heures, heure de New York, avant ses premiers échanges programmés le 19 novembre sous le symbole "ANT". Cette opération intervient dans un contexte de prudence croissante des marchés face aux valorisations élevées et aux investissements massifs dans l'IA. Elle constituera un test important pour le secteur, cinq mois après l'introduction en Bourse de SpaceX, qui avait permis de lever 85,7 milliards de dollars.

Fondée en 2021 par d'anciens chercheurs d'OpenAI, dont son directeur général Dario Amodei, Anthropic a enregistré une croissance exceptionnelle, notamment grâce au succès de Claude Code auprès des entreprises et des développeurs informatiques. Sur les neuf premiers mois de 2026, son chiffre d'affaires a atteint 33,24 milliards de dollars, en progression d'environ 1 200% sur un an. Cette expansion s'accompagne toutefois d'une perte nette de 104 milliards de dollars, contre 25,1 milliards un an auparavant. Selon le prospectus, l'essentiel de ce déficit provient d'ajustements comptables liés à la juste valeur d'obligations convertibles et d'instruments dérivés, compliquant l'évaluation de la rentabilité opérationnelle réelle du groupe.

Anthropic cherche également à convaincre les investisseurs en mettant en avant son approche de la sécurité de l'intelligence artificielle, présentée comme un élément central de sa stratégie. Son prospectus consacre plus de 90 pages aux risques associés à son activité, tandis que Dario Amodei insiste sur la nécessité de concilier progrès technologique, maîtrise des risques et viabilité économique. Malgré l'intérêt manifesté pour son introduction, l'entreprise devra démontrer sa capacité à transformer sa croissance rapide en profits durables, dans un environnement marqué par les interrogations sur les dépenses d'infrastructure et la réglementation de l'IA. Le prix définitif de l'opération permettra de mesurer l'appétit des investisseurs pour ce modèle de croissance encore fortement déficitaire.