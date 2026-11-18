Anthropic envisage d'accroître la taille de son introduction en Bourse et de fixer son prix au-delà de 80 dollars par action, contre une fourchette initiale de 70 à 78 dollars, selon des sources de CNBC. Après la clôture de son carnet d'ordres mardi, les intentions de souscription atteindraient près de 500 milliards de dollars, dont 400 milliards provenant d'investisseurs institutionnels et 100 milliards de particuliers. L'entreprise avait initialement prévu de proposer 825 millions d'actions, permettant de lever jusqu'à 64,35 milliards de dollars au sommet de la fourchette. Le prix définitif et le volume de titres devraient être arrêtés mercredi, avant les premiers échanges prévus jeudi 19 novembre au Nasdaq, sous le symbole "ANT". Ces intentions de souscription restent toutefois non contraignantes.

Cette demande dépasserait celle enregistrée lors de l'introduction de SpaceX, qui avait levé un montant record de 85,7 milliards de dollars en juin. L'engouement intervient malgré les inquiétudes concernant les valorisations de l'intelligence artificielle, la hausse des taux d'intérêt et le financement des centres de données. L'opération présente également des enjeux importants pour les partenaires d'Anthropic : Amazon et Google détiennent chacun une participation valorisée à plus de 100 milliards de dollars, tandis que Google, Microsoft, Nvidia et AMD se sont engagés à investir collectivement 26 milliards dans l'introduction. Ces liens financiers et commerciaux illustrent l'interdépendance croissante des principaux acteurs de l'IA, Anthropic étant également un client majeur de leurs infrastructures de calcul.

Fondée en 2021 par Dario Amodei et d'anciens chercheurs d'OpenAI, Anthropic connaît une croissance spectaculaire, portée notamment par Claude Code et l'adoption de ses modèles par les entreprises. Son chiffre d'affaires a atteint 33,24 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse d'environ 1 200%, tandis que son rythme de revenus annualisé atteignait 81 milliards fin octobre, soit 10 milliards de plus qu'un mois auparavant. Le groupe affiche néanmoins une perte nette de 104 milliards de dollars, principalement liée à des ajustements comptables sur des instruments financiers. Alors qu'OpenAI prépare également une éventuelle cotation en 2027, Anthropic devra convaincre les investisseurs de sa capacité à concilier croissance, rentabilité et maîtrise des risques technologiques et réglementaires. Son prospectus consacre plus de 90 pages à ces risques, dans un contexte de tensions avec les autorités américaines sur les questions de sécurité.