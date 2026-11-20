** Le titre d'Anthropic ANT.O recule de 9% à 88,45 dollars en début de séance, au lendemain de son entrée fracassante au Nasdaq

** Les actions de la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde ont ouvert jeudi à 111,50 dollars chacune et ont atteint un plus haut à 115 dollars; la société a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

** Cette entrée en bourse n’a toutefois pas suffi à raviver l’enthousiasme autour du secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs continuant à se demander si ces dépenses colossales généreraient des rendements

** "Cette introduction en bourse a démontré que la demande d’exposition à l’IA reste forte, mais cela n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes concernant les valorisations élevées, la rentabilité et la pérennité des dépenses d’investissement", explique Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com ** La société de courtage William Blair lance la couverture d’ANT avec une note "surperformer", tandis que Seaport Research Partners attribue une note "neutre" ** "Nous sommes préoccupés par la croissance du chiffre d’affaires d’Anthropic. Elle a fortement ralenti au troisième trimestre et pourrait ne pas s’améliorer de manière significative au quatrième trimestre", indique Seaport ** "Pour justifier sa valorisation, l’entreprise devra afficher des taux de croissance bien plus élevés au cours des deux prochaines années", ajoute-t-il

** Jeudi, l’action ANT a clôturé à 97,17 dollars, soit 17% au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 83 dollars