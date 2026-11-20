** Le titre d'Anthropic ANT.O recule de 9% à 88,45 dollars en début de séance, au lendemain de son entrée fracassante au Nasdaq
** Les actions de la première entreprise de pointe en IA cotée en bourse au monde ont ouvert jeudi à 111,50 dollars chacune et ont atteint un plus haut à 115 dollars; la société a brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière
** Cette entrée en bourse n’a toutefois pas suffi à raviver l’enthousiasme autour du secteur de l’IA dans son ensemble, les investisseurs continuant à se demander si ces dépenses colossales généreraient des rendements
** "Cette introduction en bourse a démontré que la demande d’exposition à l’IA reste forte, mais cela n’a pas suffi à dissiper les inquiétudes concernant les valorisations élevées, la rentabilité et la pérennité des dépenses d’investissement", explique Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com ** La société de courtage William Blair lance la couverture d’ANT avec une note "surperformer", tandis que Seaport Research Partners attribue une note "neutre" ** "Nous sommes préoccupés par la croissance du chiffre d’affaires d’Anthropic. Elle a fortement ralenti au troisième trimestre et pourrait ne pas s’améliorer de manière significative au quatrième trimestre", indique Seaport ** "Pour justifier sa valorisation, l’entreprise devra afficher des taux de croissance bien plus élevés au cours des deux prochaines années", ajoute-t-il
** Jeudi, l’action ANT a clôturé à 97,17 dollars, soit 17% au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 83 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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