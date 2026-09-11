Anthropic perturbe les campagnes d'IA russes et chinoises visant ses modèles Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations contextuelles sur les liens avec l'État russe, ainsi que des renseignements sur les systèmes d'armement et les groupes de cybercriminels, paragraphes 9 à 12)

* Anthropic affirme qu’un groupe lié à la Russie a utilisé l’IA dans le cadre d’opérations de phishing, de détournement de réseaux Wi-Fi d’hôtels et de rachat de comptes WhatsApp

* Anthropic affirme que Moonshot et DeepSeek ont acheminé des conversations en direct avec des clients via Claude afin d’en faire des données d’entraînement

* Anthropic a également signalé une utilisation abusive de Claude dans le développement de logiciels destinés à la fabrication d’armes et aux achats connexes

Jeudi, Anthropic a déclaré avoir mis fin à plusieurs utilisations prétendument malveillantes de ses modèles Claude au cours des huit derniers mois, notamment une campagne de cyberespionnage présumée liée à la Russie et les agissements de sociétés chinoises spécialisées dans l’IA qu’elle accuse d’avoir tenté d’extraire et de reproduire les capacités de Claude.

Les cybercriminels et les pirates informatiques soutenus par des États utilisaient de plus en plus l’IA non seulement pour faciliter certaines tâches, mais aussi pour orchestrer et mener une grande partie des cyberattaques, a indiqué Anthropic dans son dernier rapport “Threat Intelligence”. L’entreprise a ajouté que les humains jouaient souvent un rôle de superviseurs plutôt que d’opérateurs directs.

“L’utilisation de l’IA allait au-delà des simples questions-réponses d’un chatbot; elle impliquait plutôt le recours à des architectures multi-agents exécutant des tâches”, a précisé Anthropic.

Anthropic a déclaré avoir déjoué les attaques de sept laboratoires basés en Chine au cours de cette période. Parmi les laboratoires cités par Anthropic figuraient le géant technologique Alibaba 9988.HK BABA.N , Moonshot, DeepSeek et Xiaomi.

Les opérateurs qu’elle a associés à Alibaba ont mené ce qu’Anthropic a qualifié de plus grande attaque de “distillation illicite”, qui visait prétendument à extraire les capacités des modèles Claude et à les utiliser pour améliorer les modèles Qwen de l’entreprise technologique chinoise, a déclaré la société. Alibaba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Anthropic a déclaré avoir observé plus de 151 millions d’échanges qu’elle attribue à Alibaba entre mai et juillet 2026, avec un pic de près de 3 millions par jour provenant de plus de 3 500 comptes qu’elle a qualifiés de frauduleux.

La “distillation” désigne le processus consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à partir des résultats de modèles plus grands et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts d’entraînement d’un nouvel outil d’IA.

Plutôt que d’effectuer des requêtes en masse, Moonshot, le créateur du chatbot Kimi, et DeepSeek auraient acheminé des conversations en direct avec des clients, qui comportaient parfois des informations sensibles, via Claude, et auraient utilisé ses réponses comme données d’entraînement, a affirmé Anthropic.

Un groupe de pirates dont les méthodes correspondaient à celles de l’acteur malveillant russe Midnight Blizzard aurait mené des opérations de hameçonnage, de détournement de réseaux Wi-Fi d’hôtels et de rachat de comptes WhatsApp contre des cibles au sein des secteursgouvernemental , militaire et diplomatiqueukrainiens , en utilisant l’IA à presque chaque étape, a déclaré Anthropic.

Le gouvernement américain avait déjà établi un lien entre Midnight Blizzard, un terme de suivi inventé par Microsoft, et le service de renseignement extérieur russe SVR. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le groupe aurait utilisé l'IA pour mettre au point un système capable de détecter automatiquement lorsque son logiciel malveillant était signalé par les dispositifs de sécurité, puis de réécrire le code jusqu'à ce qu'il échappe à nouveau à la détection.

Anthropic a également identifié ce qu’elle a qualifié de “nouvelles catégories d’acteurs malveillants” abusant de Claude, notamment ceux qui utilisent la plateforme pour “développer des logiciels destinés aux armes conventionnelles, notamment les armes à feu, les missiles, les drones armés, les bombes et autres munitions, ainsi que les systèmes de ciblage et de contrôle qui les font fonctionner”. Le rapport détaille des incidents impliquant des opérateurs utilisant Claude pour développer des logiciels destinés à la conception et au développement d’armes, ou pour soutenir la collecte de renseignements et l’approvisionnement liés à des programmes d’armement, en Chine, en Russie et au Yémen.

L’entreprise a déclaré avoir détecté et neutralisé des activités liées à des affiliés du collectif de cybercriminels ShinyHunters, l’une des organisations de cybercriminalité les plus prolifiques de ces derniers mois, impliquée dans des attaques contre de grandes entreprises à travers le monde.

Jacob Klein, responsable du renseignement sur les menaces chez Anthropic, a déclaré lors d’une interview que les modèles avaient gagné en performances au cours de l’année écoulée, ce qui faisait naître de nouveaux risques. “Il y a un an, imaginons que vous souhaitiez optimiser un drone ou le logiciel d’un missile: les modèles n’auraient tout simplement pas été aussi performants pour cette tâche qu’ils le sont aujourd’hui”, a-t-il expliqué.