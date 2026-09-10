Anthropic perturbe les campagnes d'IA russes et chinoises visant ses modèles Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a déclaré jeudi avoir perturbé plusieurs utilisations présumées malveillantes de ses modèles Claude au cours des huit derniers mois, notamment unecampagne de cyberespionnage soupçonnée d’être liée à la Russie et les agissements d’entreprises chinoises spécialisées dans l’IA qu’elle accuse d’avoir tenté d’extraire et de reproduire les capacités de Claude.

Les cybercriminels et les pirates informatiques soutenus par des États recourent de plus en plus à l’IA, non seulement pour faciliter certaines tâches, mais aussi pour orchestrer et mener une grande partie des cyberattaques, a indiqué Anthropic dans son dernier rapport « Threat Intelligence », ajoutant que les humains jouaient souvent un rôle de superviseurs plutôt que d’opérateurs actifs dans ces campagnes.

« La majorité des opérations … ont été rendues possibles par l’IA, soit par exécution directe, soit par orchestration. L’utilisation de l’IA allait au-delà des simples questions et réponses d’un chatbot; elle impliquait plutôt le recours à des frameworks multi-agents exécutant » des tâches, a déclaré Anthropic.

Anthropic a déclaré avoir déjoué ce qu’elle a décrit comme des attaques provenant de sept laboratoires basés en Chine au cours de cette période. Parmi les laboratoires cités par Anthropic figuraient le géant technologique Alibaba 9988.HK

BABA.N , Moonshot, DeepSeek et Xiaomi.

Des opérateurs qu’elle a associés à Alibaba ont mené ce qu’Anthropic a qualifié de plus grande attaque de « distillation illicite », qui aurait visé à extraire les capacités des modèles Claude et à les utiliser pour améliorer les modèles Qwen de l’entreprise technologique chinoise, a déclaré la société.

Anthropic a déclaré avoir observé plus de 151 millions d’échanges qu’elle attribue à Alibaba entre mai et juillet 2026, avec un pic de près de 3 millions par jour provenant de plus de 3.500 comptes qu’elle a qualifiés de frauduleux.

La « distillation » désigne le processus consistant à entraîner des modèles d’IA plus petits à l’aide des résultats fournis par des modèles plus volumineux et plus coûteux, dans le but de réduire les coûts de formation d’un nouvel outil d’IA.

Plutôt que d’effectuer des requêtes en masse, Moonshot, le créateur du chatbot Kimi, et DeepSeek auraient acheminé des conversations en direct avec des clients , qui comportaient parfois des informations sensibles, via Claude, puis auraient utilisé ses réponses comme données d’entraînement, a affirmé Anthropic.

Un groupe de pirates dont les méthodes correspondaient à celles de l’acteur malveillant russe Midnight Blizzard aurait mené des opérations de hameçonnage, de détournement de réseaux Wi-Fi d’hôtels et de rachat de comptes WhatsApp contre des cibles gouvernementales, militaires et diplomatiques ukrainiennes, en utilisant l’IA à presque chaque étape, a déclaré Anthropic.

Le groupe aurait utilisé l’IA pour mettre au point un système capable de détecter automatiquement lorsque son logiciel malveillant était signalé par les défenses de sécurité, puis de réécrire le code jusqu’à ce qu’il échappe à nouveau à la détection