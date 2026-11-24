Anthropic passe sous le prix de son IPO lors de sa quatrième séance sur le Nasdaq

PHOTO D'ARCHIVES : Panneau Anthropic à Times Square

24 novembre (Reuters) - L'action Anthropic est passée mardi en ‌début de séance sous son prix d'introduction en Bourse de 83 dollars, une ​chute extrêmement rapide survenue quelques jours seulement après les débuts fulgurants du créateur de l'IA Claude sur le Nasdaq.

Le titre cède 7% à 81,51 dollars à 15h00 ​GMT, accentuant ainsi la forte baisse par rapport aux 111,50 dollars enregistrés lors de son début bousier ​jeudi dernier, où il avait clôturé en ⁠hausse de 17% sous le regard attentif des investisseurs du monde entier.

Cependant, depuis ‌lors, Anthropic a été emportée par une vague de ventes massives dans le secteur technologique, aggravée par la crise encore bien ​présente chez Nvidia, ainsi que ‌par les inquiétudes liées aux valorisations extrêmes et aux sommes ⁠colossales investies dans les infrastructures d'IA, alors que la hausse des taux d'intérêt menace de renchérir encore davantage ces coûts.

Le créateur de Claude n'est pourtant pas la ⁠seule entreprise technologique ‌à avoir rapidement perdu ses gains initiaux après une entrée en ⁠Bourse retentissante.

En 2012, Facebook, désormais Meta Platforms, était déjà passé sous son ‌prix d'offre dès son deuxième jour de cotation.

Plus récemment, SpaceX, l'entreprise ⁠de satellites d'Elon Musk, a mis environ un mois à passer ⁠sous le prix ‌de son IPO.

Ces comparaisons montrent qu'une perte rapide de la prime d'IPO n'est pas ​sans précédent, même pour des cotations ‌très attendues, et qu'un passage rapide sous le prix d'offre n'est pas nécessairement un indicateur de la ​performance à long terme.

"Comme la plupart des introductions en bourse, le titre a probablement été surévalué et c'est maintenant que l'on découvre quel devrait être ⁠son prix réel", estime Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management.

Après avoir brièvement atteint une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars le jour de son début sur le Nasdaq, Anthropic se négociait récemment à 1.500 milliards de dollars.

(Reportage Medha Singh à Bangalore, avec la contribution de Shashwat, Deborah Sophia, Avinash P et Purvi Agarwal ; ​version française Diana Mandia)