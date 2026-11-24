Anthropic passe sous la barre des 83 dollars, son prix d'introduction en bourse, dans un revirement rapide après une entrée en bourse record

L'action d'Anthropic ( ANT.O ) a chuté sous son prix d'introduction en bourse de 83 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi , un effondrement spectaculaire quelques jours seulement après les débuts records de ce développeur de Claude sur le Nasdaq .

Après avoir brièvement franchi à la baisse son prix d’offre, le titre clôturait en baisse de 5 % à 83,39 dollars, prolongeant ainsi son fort recul par rapport à son cours d’ouverture de 111,50 dollars enregistré le 19 novembre.

Anthropic n’a pas profité du large rebond de Wall Street , porté par les valeurs liées à l’IA, après que Nvidia NVDA.O a réintégré lundi Jensen Huang au poste de directeur général.

Le titre avait fait ses débuts en bourse avec une hausse de 34 % par rapport à son prix d’introduction, mais il a depuis été emporté par une vague de ventes généralisée dans le secteur technologique , le S&P 500 et le Dow Jones ayant terminé la semaine précédente en territoire de correction confirmée .

Le revirement rapide d’Anthropic a renforcé les inquiétudes concernant les valorisations excessives des entreprises d’IA et les sommes colossales investies dans les infrastructures informatiques, la hausse des taux d’intérêt menaçant de faire grimper encore davantage ces coûts. En tant que première entreprise pionnière de l’IA à entrer en bourse, Anthropic est largement considérée comme un indicateur du secteur.

« Si nous assistons à un ralentissement de l’expansion des centres de données, cela peut évidemment avoir un impact sur la vitesse à laquelle Anthropic peut se développer, et donc sur ses revenus futurs et, par conséquent, sur sa valorisation », a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

Anthropic n’est pas la seule parmi les introductions en bourse technologiques phares à avoir rapidement perdu ses gains initiaux et à être tombée sous son prix d’offre. SpaceX SPCX.O , dont l’introduction en bourse de 85,7 milliards de dollars en juin était la plus importante au monde avant celle d’Anthropic, a mis environ un mois à passer sous son prix d’offre.

En 2012, Facebook , désormais Meta Platforms, était déjà passé sous son prix d’offre dès son deuxième jour de cotation.

Ces comparaisons montrent qu’une perte rapide de la prime d’introduction en bourse n’est pas sans précédent, même pour des introductions très attendues, et qu’un passage précoce sous le prix d’offre n’est pas nécessairement un indicateur de la performance à long terme.

PRINCIPAUX RISQUES

Alors que les actions d’Anthropic testent désormais leur prix d’introduction en bourse, l’attention se porte sur les risques susceptibles de déterminer l’évolution future du titre, notamment les ventes d’initiés, la pression exercée par les modèles à poids ouvert et un éventuel ralentissement des investissements dans les centres de données.

Les clauses de blocage prévues dans le cadre de l’introduction en bourse d’Anthropic permettent à certains employés et initiés de vendre une partie de leurs participations dès le premier jour de cotation, avec des déblocages échelonnés liés à la publication des résultats.

Le directeur général Dario Amodei et la présidente Daniela Amodei ont vendu plus de 3,37 millions d’actions, d’une valeur supérieure à 280 millions de dollars chacune, aux chefs de file de l’introduction en bourse, un jour après le lancement, selon un document déposé lundi en fin de journée.

Les souscripteurs d’Anthropic ont également exercé leur option d’achat d’actions supplémentaires, portant le produit brut de l’introduction en bourse à un montant record de 93 ,5 milliards de dollars , tout en supprimant une source potentielle de soutien pour le titre après son entrée en bourse.

Anthropic est également confrontée à une concurrence croissante de la part de modèles d’IA open-source moins coûteux, ce qui, comme elle l’a signalé , pourrait exercer une pression sur ses prix.

Les utilisateurs peuvent télécharger et adapter des modèles de DeepSeek, Mistral et Moonshot AI, contrairement aux modèles propriétaires tels que Claude, ChatGPT et Gemini, les développeurs chinois en particulier gagnant du terrain à l’échelle mondiale.

Le retour de Huang pourrait également accentuer la menace concurrentielle pesant sur Anthropic, compte tenu de son fervent plaidoyer en faveur des modèles d’IA open-source.

Un certain soutien pourrait se manifester dans les jours à venir, l’intégration d’Anthropic dans les principaux indices incitant les fonds passifs à acheter ses actions.

La société d’analyse des rééquilibrages d’indices Intropic estime que les fonds passifs pourraient acheter jusqu’à 30 % des actions proposées d’ici la fin de l’année . MSCI intégrera Anthropic à ses indices mondiaux de référence à la clôture du 30 novembre.