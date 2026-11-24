Anthropic passe sous la barre des 83 dollars, son prix d'introduction en bourse, alors que l'élan haussier de son entrée en bourse s'essouffle

L'action d'Anthropic ( ANT.O ) a chuté sous son prix d'introduction en bourse de 83 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi , un revirement spectaculaire quelques jours seulement après les débuts records de l'éditeur de « Claude » sur le Nasdaq .

Le titre était en baisse de 5,8% à 82,59 dollars , prolongeant ainsi son recul depuis son entrée en bourse spectaculaire le 19 novembre, où il avait ouvert à 111,50 dollars et où sa capitalisation boursière, après dilution, avait brièvement dépassé les 2 000 milliards de dollars. Anthropic n’a pas profité du vaste rebond mené lundi à Wall Street par les valeurs liées à l’IA, après que Nvidia NVDA.O a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général lundi, ce qui a fait bondir le titre du fabricant de puces de près de 30%.

Le titre a fait ses débuts en bourse à un cours supérieur de 34% au prix de l’introduction en bourse, mais a depuis été emporté par une vague de ventes massives dans le secteur technologique. Le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé la semaine dernière en confirmant leur entrée en phase de correction, tandis que Nvidia NVDA.O a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2008.

Le revirement rapide d’Anthropic a renforcé les inquiétudes concernant les valorisations excessives dans le secteur de l’IA et les sommes colossales investies dans les infrastructures informatiques, la hausse des taux d’intérêt menaçant de faire grimper encore davantage ces coûts.

La société a levé 93,5 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après que les souscripteurs ont exercé leur option d’achat d’actions supplémentaires. Ce montant a dépassé celui de l’introduction en bourse de SpaceX SPCX.O (85,7 milliards de dollars) en juin. En tant que première entreprise pionnière de l’IA à entrer en bourse, Anthropic est largement considérée comme un indicateur du secteur.

Les fonds indiciels pourraient apporter un certain soutien. La société Intropic, spécialisée dans l’analyse des rééquilibrages d’indices, estime que les fonds passifs pourraient acquérir jusqu’à 30% des actions proposées d’ici la fin de l’année. MSCI intégrera Anthropic à ses indices mondiaux de référence à la clôture du 30 novembre.