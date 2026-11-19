Anthropic obtient une note « optimiste » de la part de Needham avant son introduction en bourse

** Needham lance la couverture d'Anthropic ANT.O , créateur du chatbot Claude AI, avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 150 dollars, avant son introduction en bourse historique prévue jeudi

** L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser la société à environ 1 500 milliards de dollars, le prix de l'action étant fixé à 83 dollars

** Needham est l’une des rares sociétés de courtage à lancer une couverture de la société avant son introduction, affirmant que « les économies d’échelle significatives d’ANT et la forte image de marque haut de gamme de la société lui confèrent un avantage dans ce secteur hautement concurrentiel »

** L’entrée en bourse d’Anthropic intervient à un moment où le contexte pour les valeurs liées à l’IA est devenu difficile

** En début de semaine, New Street Research a également commencé à couvrir cette entreprise spécialisée dans l’IA en lui attribuant une recommandation « acheter » et un objectif de cours à 12 mois de 105 dollars

** New Street a déclaré s’attendre à ce que le chiffre d’affaires total d’Anthropic passe de 53 milliards de dollars en 2026 à 505 milliards de dollars d’ici 2030