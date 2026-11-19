** Needham lance la couverture d'Anthropic ANT.O , créateur du chatbot Claude AI, avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 150 dollars, avant son introduction en bourse historique prévue jeudi
** L'introduction en bourse d'Anthropic devrait valoriser la société à environ 1 500 milliards de dollars, le prix de l'action étant fixé à 83 dollars
** Needham est l’une des rares sociétés de courtage à lancer une couverture de la société avant son introduction, affirmant que « les économies d’échelle significatives d’ANT et la forte image de marque haut de gamme de la société lui confèrent un avantage dans ce secteur hautement concurrentiel »
** L’entrée en bourse d’Anthropic intervient à un moment où le contexte pour les valeurs liées à l’IA est devenu difficile
** En début de semaine, New Street Research a également commencé à couvrir cette entreprise spécialisée dans l’IA en lui attribuant une recommandation « acheter » et un objectif de cours à 12 mois de 105 dollars
** New Street a déclaré s’attendre à ce que le chiffre d’affaires total d’Anthropic passe de 53 milliards de dollars en 2026 à 505 milliards de dollars d’ici 2030(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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