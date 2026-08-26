 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthropic louerait de la puissance de calcul dédiée à l'IA auprès de Nscale pour 45 milliards de dollars, selon une source
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 19:58
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications des sources d'information)

Anthropic va dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale, situé en Virginie-Occidentale, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Cette décision intervient alors que la start-up spécialisée dans l’IA cherche à s’assurer des capacités suffisantes pour répondre à une hausse anticipée de la demande pour des produits tels que son outil de codage IA, Claude Code.

Nscale, un fournisseur d’infrastructures cloud, déploiera les nouvelles puces « Vera Rubin » de Nvidia NVDA.O pour répondre aux besoins informatiques d’Anthropic, a précisé cette source.

Cet accord d’une durée de six ans porte sur une capacité de puissance d’environ 460 mégawatts.

Anthropic a pris des mesures énergiques ces derniers mois pour surmonter les contraintes de capacité pesant sur ses services. En mai, l’entreprise a conclu un accord pour louer l’intégralité de la puissance de calcul du centre Colossus 1 de SpaceX SPCX.O , situé à Memphis, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia et offre une nouvelle capacité de 300 mégawatts.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter cette information plus tôt dans la journée de mercredi.

Valeurs associées

META PLATFORMS
577,0150 USD NASDAQ +1,22%
NVIDIA
210,2710 USD NASDAQ -1,30%
SPACEX
137,8800 USD NASDAQ -0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 462,39 +0,27%
Pétrole Brent
87,78 +0,85%
TME PHARMA
0,1636 +25,85%
BIOPHYTIS
0,0746 -6,75%
HAFFNER ENERGY
0,525 -7,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank