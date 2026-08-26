Anthropic louerait de la puissance de calcul dédiée à l'IA auprès de Nscale pour 45 milliards de dollars, selon une source

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Anthropic va dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale, situé en Virginie-Occidentale, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Cette décision intervient alors que la start-up spécialisée dans l’IA cherche à s’assurer des capacités suffisantes pour répondre à une hausse anticipée de la demande pour des produits tels que son outil de codage IA, Claude Code.

Nscale, un fournisseur d’infrastructures cloud, déploiera les nouvelles puces « Vera Rubin » de Nvidia NVDA.O pour répondre aux besoins informatiques d’Anthropic, a précisé cette source.

Cet accord d’une durée de six ans porte sur une capacité de puissance d’environ 460 mégawatts.

Anthropic a pris des mesures énergiques ces derniers mois pour surmonter les contraintes de capacité pesant sur ses services. En mai, l’entreprise a conclu un accord pour louer l’intégralité de la puissance de calcul du centre Colossus 1 de SpaceX SPCX.O , situé à Memphis, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia et offre une nouvelle capacité de 300 mégawatts.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à rapporter cette information plus tôt dans la journée de mercredi.