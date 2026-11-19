L'entreprise d'intelligence artificielle a fixé ses actions à 83 dollars pièce, au-dessus de la fourchette visée (70 à 78 dollars), et dépasse ainsi le record détenu par SpaceX. L'annonce a réveillé le Nasdaq 100, dont les futures prenaient 2% autour de 8h00.

Anthropic a levé 81,31 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse au Nasdaq. L'opération dépasse celle de SpaceX et devient la plus importante introduction en Bourse jamais réalisée, un record pour une société technologique. La société d'Elon Musk conserve toutefois le titre de plus grosse entreprise jamais introduite, car sa capitalisation atteignait 1 770 milliards de dollars, contre environ 1 500 milliards de dollars pour Anthropic.

Les actions ont été fixées à 83 dollars pièce, au-dessus de la fourchette cible de 70 à 78 dollars. C'est la première cotation d'un grand développeur de modèles d'intelligence artificielle de pointe.

La forte demande, qui a permis de fixer un prix plus élevé que prévu, a galvanisé le Nasdaq, qui était attendu en hausse de 2% à Wall Street un peu plus tard dans la journée. L'indice technologique traverse une passe délicate, avec les ventes massives d'entreprises liées à l'intelligence artificielle, jugées risquées et survalorisées, du moins pour une partie d'entre elles.