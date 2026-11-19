(Zonebourse.com) - L'entrée en Bourse d'Anthropic a tourné à la démonstration de force. Avec une première cotation à 111,50 dollars, soit 34% au-dessus de son prix d'introduction, le créateur de Claude a franchi le seuil symbolique des 2 000 milliards de dollars de valorisation. Un baptême du feu spectaculaire qui ravive l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, même si les analystes préviennent que les attentes sont désormais vertigineuses.

Il aura suffi de quelques minutes à Anthropic pour rejoindre le club très fermé des entreprises valorisées plus de 2 000 milliards de dollars. Introduite à 83 dollars par action, la société fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI a ouvert jeudi sur le Nasdaq à 111,50 dollars, après avoir suscité une demande colossale auprès des investisseurs. L'opération a permis de lever 81,3 milliards de dollars, auxquels s'ajoutent 26 milliards de dollars de placements privés, soit un total de 107,3 milliards de dollars. De quoi signer la plus importante première vente d'actions de l'histoire, devant l'introduction de SpaceX en juin dernier, selon les calculs de Yorkville Ives. Le titre gravite désormais autour des 100 dollars.

Une entrée fracassante qui redonne des couleurs à la tech

L'engouement était perceptible bien avant les premiers échanges. Selon Yorkville Ives, la demande institutionnelle aurait approché 400 milliards de dollars, auxquels se seraient ajoutés près de 100 milliards de dollars d'ordres émanant des particuliers. Des montants considérables qui illustrent l'appétit des investisseurs pour une exposition directe à l'intelligence artificielle générative, jusqu'ici largement captée par les fabricants de semi-conducteurs et les géants du cloud.

Pour Dan Ives, analyste chez Yorkville Ives, cette introduction constitue une victoire importante pour un secteur technologique récemment malmené en Bourse. Dans une note publiée ce jeudi, le spécialiste estime que l'opération pourrait contribuer à restaurer la confiance des investisseurs dans la révolution de l'IA, malgré les turbulences qui secouent actuellement les valeurs technologiques, notamment Nvidia. Il maintient sa conviction que les dépenses d'investissement liées à cette révolution pourraient atteindre 3 000 à 4 000 milliards de dollars au cours des prochaines années.

L'arrivée d'Anthropic sur les marchés marque aussi un tournant pour Wall Street. Pour la première fois, les investisseurs disposent d'un grand laboratoire américain d'IA de pointe coté indépendamment, sans que ses performances soient diluées dans celles d'un moteur de recherche, d'une activité publicitaire ou d'un autre conglomérat technologique. Une nouvelle référence boursière qui permettra de mesurer directement la rentabilité de cette industrie encore jeune.

Needham voit déjà Anthropic à 150 dollars

Dans une étude publiée mercredi, Scott Berg et son équipe ont initié le suivi d'Anthropic avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 150 dollars. Ce dernier représente un potentiel de hausse d'environ 35% par rapport au prix d'ouverture. La banque estime que le groupe pourrait rejoindre, à terme, le cercle des géants technologiques dominants, aux côtés d'Amazon, d'Alphabet et de Microsoft.

Cette conviction repose sur des perspectives de croissance hors normes. Needham anticipe un chiffre d'affaires de 53,1 milliards de dollars en 2026, puis de 136,1 milliards en 2027, soit une progression de 156%. Les revenus pourraient encore quasiment doubler en 2028, à près de 270 milliards de dollars. Les analystes considèrent qu'Anthropic bénéficie d'une avance technologique, d'une marque reconnue auprès des entreprises et d'économies d'échelle difficiles à reproduire. Selon les données de Ramp reprises par Needham, 44,8% des entreprises suivies dépensaient de l'argent auprès d'Anthropic en octobre, contre 40,6% pour OpenAI.

Le potentiel de marché nourrit également les ambitions. Needham estime que les entreprises pourraient consacrer à terme jusqu'à 10% des dépenses salariales concernées par l'automatisation à l'intelligence artificielle générative, ce qui représenterait un marché adressable de 5 600 milliards de dollars. Une perspective qui justifie, aux yeux de la banque, des multiples de valorisation particulièrement élevés. Son objectif de 150 dollars correspond ainsi à environ 18 fois les revenus attendus en 2027. Dans son scénario le plus optimiste, Needham envisage même un cours proche de 200 dollars, à condition que l'adoption continue de s'accélérer.

Derrière les 2 000 milliards, une équation financière vertigineuse

Reste que cette euphorie boursière s'accompagne d'engagements financiers gigantesques. Anthropic a contracté pour environ 900,9 milliards de dollars d'achats de capacités de calcul et de locations d'infrastructures, avec des échéances s'étendant jusqu'en 2045. Selon Yorkville Ives, 70,7 milliards de dollars de ces engagements arrivent à échéance au cours des douze prochains mois. Une manne potentielle pour les fournisseurs de puces et les opérateurs de centres de données, mais aussi une contrainte majeure pour Anthropic, dont la croissance dépend étroitement de l'accès à la puissance de calcul.

La rentabilité constitue l'autre grande interrogation. Needham estime que la marge opérationnelle ajustée pourrait atteindre 12,1% cette année, puis 17% en 2027 et 21% en 2028, avec un potentiel supérieur à 35% à moyen terme. Mais la concurrence exerce déjà une pression sur les tarifs. La banque souligne que les prix moyens des modèles diminuent, tandis que les entreprises cherchent à mieux mesurer le retour sur investissement de leurs dépenses en IA. La progression des modèles ouverts et la relative facilité avec laquelle les clients peuvent changer de fournisseur constituent également des menaces pour les positions d'Anthropic.

C'est tout le paradoxe de cette introduction historique. Wall Street valorise déjà Anthropic comme un géant installé, alors que son modèle économique reste soumis à une transformation technologique extrêmement rapide. Pour justifier ses 2 000 milliards de dollars, le groupe devra non seulement préserver son avance face à OpenAI, Google et aux modèles ouverts, mais aussi démontrer que l'explosion de la consommation d'IA peut se traduire durablement en bénéfices. Après l'euphorie de la première cotation, c'est désormais cette promesse que les investisseurs vont mettre à l'épreuve.

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