Anthropic lance deux modèles d'IA avancés avant une introduction en Bourse majeure

Anthropic a dévoilé deux nouveaux modèles d'intelligence artificielle, Claude Fable 5.2 et Claude Mythos 5.2, à quelques jours d'une possible introduction en Bourse aux États-Unis. L'entreprise dirigée par Dario Amodei affirme que ces systèmes, les plus avancés de sa gamme, génèrent leurs réponses 30% plus rapidement que la génération précédente, pour un coût inférieur de 20%. Ce lancement intervient alors qu'Anthropic cherche à concilier accélération technologique, engagements de sécurité et ambitions financières. Sa valorisation cible en Bourse serait désormais comprise entre 1 000 et 1 500 milliards de dollars, contre un objectif de 2 000 milliards précédemment évoqué.

Les deux modèles sont commercialisés au tarif de 8 dollars par million de tokens en entrée et de 40 dollars par million de tokens en sortie, mais leurs conditions d'accès diffèrent. Claude Fable 5.2, disponible pour tous les utilisateurs, cible principalement les applications scientifiques et techniques complexes, notamment l'ingénierie, les mathématiques et la robotique. Claude Mythos 5.2, doté de capacités particulièrement avancées en cybersécurité, reste réservé aux organisations vérifiées dans le cadre des programmes spécialisés d'Anthropic. Cette segmentation permet au groupe de proposer des outils adaptés aux usages les plus exigeants tout en limitant l'accès aux fonctionnalités jugées sensibles.

Ces lancements constituent les premiers modèles de pointe présentés par Anthropic depuis l'appel de Dario Amodei, en septembre, à ralentir le développement des systèmes d'intelligence artificielle les plus puissants. L'entreprise affirme avoir renforcé ses procédures d'évaluation, ses tests de sécurité et ses dispositifs de surveillance après déploiement. Sa responsable des produits de recherche, Dianne Penn, a précisé que cette approche visait à maîtriser le rythme de l'innovation plutôt qu'à interrompre les progrès technologiques. Les tensions entre concurrence, sécurité et croissance commerciale figurent également parmi les risques identifiés dans le prospectus boursier du groupe.

Anthropic aborde cette échéance financière avec une croissance particulièrement rapide. Selon son prospectus actualisé, son chiffre d'affaires a atteint 33,24 milliards de dollars sur les neuf mois clos le 30 septembre, soit une progression d'environ 1 200% sur un an. Cette dynamique, soutenue par la demande des entreprises pour ses modèles avancés, constitue un argument central pour justifier sa valorisation auprès des investisseurs. La société doit néanmoins convaincre les marchés de sa capacité à maintenir cette expansion tout en finançant le développement de nouvelles générations d'IA et en respectant ses engagements de sécurité.