Anthropic a annoncé lundi le lancement de Claude Ship, une nouvelle solution d'intelligence artificielle destinée à accélérer le développement logiciel en automatisant certaines étapes de vérification, de correction et de validation du code. L'outil intervient tout au long du processus d'intégration des modifications, depuis leur examen initial jusqu'à leur éventuelle fusion avec la branche principale d'un projet. Son fonctionnement repose sur des règles définies par les équipes de développement, permettant de distinguer les opérations pouvant être automatisées de celles nécessitant une supervision humaine. Anthropic cherche ainsi à réduire les délais associés aux procédures de contrôle tout en préservant la maîtrise des développeurs sur les changements apportés à leurs logiciels.

Claude Ship regroupe trois composants complémentaires : Code Review, déjà disponible, ainsi que PR Steward et Claude Approvals, actuellement proposés en version bêta. Code Review analyse les modifications soumises et identifie les problèmes potentiels avant leur intégration. PR Steward accompagne ensuite les développeurs dans la résolution des difficultés rencontrées pendant les procédures de validation, notamment les échecs des tests automatisés, les conflits entre modifications et les corrections demandées lors des revues de code. Cet outil ne peut toutefois ni approuver ni fusionner les changements de manière autonome. Il documente ses interventions et fournit des indications permettant de les annuler, afin de garantir la transparence et la traçabilité des opérations réalisées.

Claude Approvals introduit une automatisation supplémentaire en autorisant l'approbation directe des modifications courantes lorsque celles-ci respectent les critères établis par les équipes. Les changements jugés plus sensibles ou présentant des risques particuliers restent soumis à une validation humaine. Cette organisation vise à accélérer les tâches répétitives sans supprimer les contrôles nécessaires à la qualité et à la sécurité des logiciels. Disponible dès lundi pour les abonnés Claude Team et Enterprise utilisant GitHub, Claude Ship élargit ainsi le positionnement d'Anthropic dans les outils de développement assisté par intelligence artificielle. Le groupe cherche désormais à couvrir non seulement la génération de code, mais également sa maintenance, sa vérification et son intégration dans les projets informatiques.