Anthropic a annoncé lundi avoir lancé Claude Ship afin d'aider les développeurs à livrer leur code plus rapidement, en examinant les modifications, en corrigeant les problèmes et en déterminant celles qui peuvent être intégrées au code principal, selon les règles définies par une équipe.
Voici plus de détails:
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Claude Ship se compose de trois éléments: Code Review, qui est déjà disponible, et deux nouveaux outils en phase de test bêta: PR Steward et Claude Approvals
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Code Review vérifie les modifications de code proposées et signale les problèmes
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PR Steward aide à résoudre les échecs des vérifications automatisées sur une modification de code, ainsi que les conflits entre les modifications de code et les commentaires des réviseurs
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Conçu pour assister les développeurs et non pour approuver ou fusionner les modifications de code de manière autonome, l’outil explique les modifications qu’il apporte et comment les annuler
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Claude Approvals peut approuver de manière autonome les modifications courantes si les règles de l’équipe le permettent, et transmettre celles présentant davantage de risques à un humain
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Claude Ship est disponible dès lundi dans les formules Claude Team et Enterprise pour les projets sur GitHub
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