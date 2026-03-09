Anthropic intente une action en justice pour empêcher le Pentagone de dresser une liste noire en raison des restrictions imposées à l'utilisation de l'IA

Anthropic a intenté lundi une action en justice pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire en matière de sécurité nationale , intensifiant ainsi le conflit entre le laboratoire d'intelligence artificielle et l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

Jeudi, le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque formel pour la chaîne d'approvisionnement ( ), limitant l'utilisation d'une technologie qui, selon une source, était utilisée pour des opérations militaires en Iran( ).

Anthropic a déclaré dans son action en justice que la désignation était illégale et violait sa liberté d'expression et ses droits à une procédure régulière. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Californie demande à un juge d'annuler la désignation et d'empêcher les agences fédérales de l'appliquer.

"Ces actions sont sans précédent et illégales. La Constitution n'autorise pas le gouvernement à user de son énorme pouvoir pour punir une entreprise pour son discours protégé", a déclaré Anthropic.

La semaine dernière, le secrétaire à la défense Pete Hegseth a désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale, après que la startup a refusé de lever les garde-fous contre l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou pour la surveillance intérieure. La désignation représente une grande menace pour les activités d'Anthropic avec le gouvernement, et le résultat pourrait influencer la manière dont d'autres entreprises d'IA négocient les restrictions sur l'utilisation militaire de leur technologie, bien que le directeur général de l'entreprise, Dario Amodei, ait précisé jeudi que la désignation avait "une portée étroite" et que les entreprises pouvaient toujours utiliser ses outils dans des projets sans rapport avec le Pentagone.

Le président Donald Trump a également demandé au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic, dont les bailleurs de fonds comprennent Google, filiale d'Alphabet,

GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O . Trump et Hegseth ont déclaré qu'il y aurait un retrait progressif de six mois. Reuters a rapporté que les investisseurs d'Anthropic se sont empressés de limiter les dégâts causés par les retombées avec le Pentagone.

Les mesures prises par Trump et Hegseth le 27 février sont intervenues après des mois de discussions avec Anthropic sur la question de savoir si les politiques de l'entreprise pouvaient limiter l'action militaire, et peu après qu'Amodei a rencontré Hegseth dans l'espoir de parvenir à un accord.

Le Pentagone a déclaré que la loi américaine, et non une entreprise privée, déterminerait comment défendre le pays et a insisté pour avoir toute latitude pour utiliser l'IA pour "tout usage licite", affirmant que les restrictions imposées par Anthropic pourraient mettre en danger la vie des Américains.

Anthropic a déclaré que même les meilleurs modèles d'IA n'étaient pas suffisamment fiables pour des armes entièrement autonomes et qu'il serait dangereux de les utiliser à cette fin. L'entreprise a également tracé une ligne rouge concernant la surveillance domestique des Américains, la qualifiant de violation des droits fondamentaux. Après l'annonce de Hegseth, Anthropic a déclaré dans un communiqué que cette désignation serait juridiquement infondée et constituerait un précédent dangereux pour les entreprises qui négocient avec le gouvernement. L'entreprise a déclaré qu'elle ne se laisserait pas influencer par "l'intimidation ou la punition" et, jeudi, Amodei a réaffirmé qu'Anthropic contesterait la désignation devant les tribunaux.

Il s'est également excusé pour une note interne publiée mercredi par le site d'information technologique The Information. Dans cette note, rédigée vendredi dernier, Amodei a déclaré que les responsables du Pentagone n'appréciaient pas l'entreprise en partie parce que "nous n'avons pas fait l'éloge de Trump comme un dictateur"

Le ministère de la Défense a signé des accords d'une valeur allant jusqu'à 200 millions de dollars chacun avec de grands laboratoires d'IA au cours de l'année écoulée, notamment Anthropic, OpenAI et Google.

OpenAI, soutenu par Microsoft, a annoncé un accord pour utiliser sa technologie dans le réseau du ministère de la défense peu de temps après que Hegseth a décidé de mettre Anthropic sur la liste noire. Le directeur général Sam Altman a déclaré que le Pentagone partageait les principes d'OpenAI, à savoir garantir la surveillance humaine des systèmes d'armement et s'opposer à la surveillance de masse des États-Unis.