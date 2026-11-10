Anthropic intègre Claude à Google Meet pour effectuer des tâches en temps réel

Anthropic a annoncé mardi qu'elle allait intégrer son assistant Claude à la plateforme de visioconférence Google Meet, alors que l'entreprise s'efforce d'ancrer davantage l'IA dans le quotidien professionnel.

Plus tôt dans la journée, Anthropic a lancé une tournée de présentation en vue de son introduction en bourse très attendue aux États-Unis , avec pour objectif de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars pour une valorisation de 1 020 milliards de dollars. Cette introduction permettra de tester l’intérêt des investisseurs pour le boom de l’IA et les plans de dépenses colossaux d’Anthropic.

Baptisée "Claude Meetings", cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’ajouter Claude aux appels vidéo en tant que participant visible. Anthropic a indiqué que Claude serait capable de suivre la conversation et de transformer les discussions en tâches concrètes en temps réel, tout en rédigeant des plans, en créant des calendriers et en répondant aux questions dans le chat de l’appel.

Cette fonctionnalité est conçue pour faire évoluer le rôle de l’IA dans les réunions: il ne s’agira plus simplement d’enregistrer ou de résumer les conversations, mais d’effectuer le travail qui en découle pendant même que la discussion est en cours, a expliqué Anthropic.

"Les utilisateurs décrivent ce qu’ils ont en tête, par exemple une application pour leur équipe ou une nouvelle façon d’analyser les chiffres, et Claude la développe avec eux", a ajouté l’entreprise.

Claude Meetings est lancé en version bêta pour les clients "Team" et "Enterprise" d’Anthropic, dans un premier temps via Google Meet GOOGL.O , bien que l’entreprise prévoie de l’étendre à d’autres plateformes de réunion.

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large d’Anthropic visant à faire de Claude un participant actif dans le travail intellectuel. L’entreprise a également annoncé le lancement de "Claude Whiteboards", qui permet aux équipes de transformer leurs discussions en calendriers et en plans d’action, ainsi que de "Claude Sheets" et de "Claude Data".