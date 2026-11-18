Anthropic a fixé mercredi le prix de son introduction en Bourse à 83 dollars par action, dépassant sa fourchette initiale de 70 à 78 dollars, selon des informations de Bloomberg. Le développeur des modèles d'intelligence artificielle Claude a également décidé d'augmenter le nombre de titres proposés, sans que le montant définitif de l'opération ait été communiqué. Cette décision intervient après une forte demande des investisseurs, dont les intentions de souscription auraient représenté plusieurs fois le volume d'actions initialement disponible. Anthropic s'apprête ainsi à réaliser l'une des plus importantes introductions boursières de l'histoire et à devenir le premier grand développeur de modèles d'IA de pointe coté en Bourse.

Cette opération constitue la deuxième introduction majeure de l'année étroitement liée à l'intelligence artificielle, après celle de SpaceX en juin. Elle intervient néanmoins dans un environnement financier plus difficile, marqué par les inquiétudes concernant les valorisations des entreprises technologiques et l'augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures informatiques. Les fabricants de semi-conducteurs et les fournisseurs de services cloud ont récemment subi des pressions boursières, tandis que le départ soudain de Jensen Huang de la direction générale de Nvidia a contribué à fragiliser la confiance des investisseurs. Malgré ces incertitudes, Anthropic a bénéficié d'un intérêt suffisamment important pour relever son prix d'introduction et élargir son offre.

L'arrivée d'Anthropic sur les marchés financiers représente un test majeur pour la valorisation des entreprises spécialisées dans les modèles d'intelligence artificielle. Le groupe doit convaincre les investisseurs de sa capacité à maintenir une croissance rapide tout en absorbant les coûts considérables liés à l'entraînement et à l'exploitation de ses technologies. La concurrence croissante avec OpenAI, qui pourrait également entrer en Bourse dès 2027, renforce ces interrogations sur la rentabilité à long terme du secteur. Le succès de l'opération pourrait néanmoins établir une référence pour les futures introductions de développeurs d'IA, en révélant le niveau de valorisation que les investisseurs sont prêts à leur accorder malgré les risques économiques et technologiques.