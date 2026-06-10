Anthropic exhorte les États-Unis à imposer des tests de sécurité pour les modèles d'IA les plus performants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur Anthropic au paragraphe 3)

Anthropic a appelé mercredi le Congrès américain à ne pas bloquer les lois des États régissant l'IA , à moins qu'il n'adopte une loi fédérale « rigoureuse » traitant des « risques catastrophiques liés à l'IA », selon un communiqué de la société.

La société a également exhorté le Congrès à exiger des entreprises spécialisées dans l'IA qu'elles soumettent leurs modèles les plus puissants à des tests de sécurité indépendants, selon le communiqué. Anthropic vise à façonner la réglementation de l'IA alors qu'elle prépare l'introduction en Bourse. Cette cotation représenterait l'une des entrées en Bourse les plus marquantes de ces dernières années, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le discours général qui anime les actions américaines.